Переходите на итальянский: в Винницком ресторане отказались обслуживать по-украински и нахамили

Вместо извинений заведение назвало жалобу обиженных клиентов в Google Maps "политически мотивированной" оценкой.

В Виннице разгорелся языковой скандал с участием итальянского ресторана Pasta e Vino — Piazza Beatrice.

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Ситуация по словам посетителя ресторана Михаила Рюхова

5 декабря официант заведения отказался переходить на украинский язык после просьбы посетителей. О неприятном инциденте сообщили супруги Михаил и Юлия Рюховы в своем блоге и в соцсети Facebook.

"Официант принципиально общался с нами на русском языке. Я не делал замечания, ведь очевидно, если я общаюсь на украинском, то почему я должен слышать в ответ на иностранный? Правда, когда подали главные блюда, я не выдержал: "Прошу прощения, не могли бы вы с нами общаться на украинском, хотя бы из уважения к нам, ведь мы с вами с тех пор как пришли говорим на украинском, а вы наперекор – на русском. Давайте уж хоть законодательство действующее выполнять?". Официант отошел, развернулся, "вытаращился" и сказал: "Это мое конституционное право говорить по-русски". Я спросил ему в спину, как его зовут и должность, однако ответа не услышал, официант нервно пошел курить", — рассказал о конфликте Михаил.

[ + – ] Михаил Рюхов: "Официант принципиально общался с нами на русском языке" Фото: Блог Михаила Рюхова

Администратор заведения, к которой обратились возмущенные клиенты, в свою очередь заявила, что "мальчик из Донецка" и не знает украинского. Также супругам сказали, что их столик не будет больше обслуживаться.

"Так и случилось, мы сидели перед грязными тарелками минут 10-15 (спасибо за сервис), нас в принципе перестали замечать. Поэтому сервис соответствующе оценил отзывом в Google", — добавил Михаил.

После досадного инцидента пара оставила отзыв о заведении на Google Maps. В ответ представители заведения обвинения винничан назвали "политически мотивированными" и предложили сразу переходить на итальянский, ведь заведение тематическое.

Также Рюховы обратились к языковому омбудсмену и попросили своих друзей написать свою оценку ситуации, оставив отзыв о ресторане в Google-картах.

После этого призыва в адрес ресторана посыпались десятки отрицательных отзывов в Google.

Реакция ресторана Pasta e Vino — Piazza Beatrice

7 декабря в соцсети Facebook появились официальное заявление и видеообращение ресторана.

"Мы сразу признали ошибку нашего сотрудника и работаем над тем, чтобы ситуация никогда не повторилась. Наша команда — это люди, фанаты своего дела, вместе мы пережили локдауны, карантинные ограничения, финансовые потери, отъезд наших коллег за границу. Но теперь, спекулируя на болезненном языковом вопросе, наши усилия пытаются нивелировать. Уничтожить бизнес, который дает работу нашей команде и работает на авторитет города", — говорится в заявлении.

Также на странице ресторана отмечается, что "наше заведение НИКОГДА не отказывалось обслуживать клиентов на украинском языке! Мы соблюдаем законодательство и уважаем страну, в которой живем и работаем!".

Напомним, ранее языковой скандал произошел в Харькове в заведении общепита под названием "7ЧБРК" из-за отказа обслуживать клиента на украинском языке.

Один из хозяев ресторана сначала назвал украиноязычных граждан "рагулями", а позже сказал, что нужно относиться с уважением друг к другу.

Ранее пренебрежительное отношение к украинскому языку стало причиной увольнения профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко.