Переходьте на італійську: у Вінницькому ресторані відмовилися обслуговувати українською та нагрубіянили

Замість вибачень заклад назвав скаргу скривджених клієнтів у Google Maps "політично мотивованою" оцінкою.

У Вінниці спалахнув мовний скандал за участю італійського ресторану Pasta e Vino — Piazza Beatrice.

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Ситуація за словами відвідувача ресторану Михайла Рюхова

5 грудня офіціант закладу відмовився переходити на українську мову після прохання відвідувачів. Про неприємний інцидент повідомили подружжя Михайло та Юлія Рюхові в своєму блозі й у соцмережі Facebook.

"Офіціант принципово спілкувався з нами російською мовою. Я не робив зауваження, адже очевидно, якщо я спілкуюся українською, то чому я маю чути у відповідь іноземну? Щоправда, коли подали головні страви, я не витримав: "Прошу вибачення, не могли б ви з нами спілкуватися українською, хоча б із поваги до нас, адже ми з вами відколи прийшли говоримо українською, а ви всупереч — російською. Давайте вже хоч законодавство чинне виконувати?". Офіціант відійшов, розвернувся, "витаращився" і сказав: "Це моє конституційне право говорити російською". Я запитав йому в спину, як його звати і посаду, проте відповіді не почув, офіціант нервово пішов курити", — розповів про конфлікт Михайло.

[ + – ] Михайло Рюхов: "Офіціант принципово спілкувався з нами російською" Фото: Блог Михайла Рюхова

Адміністраторка закладу, до якої звернулися обурені клієнти, зі свого боку заявила, що "хлопчик із Донецька" і не знає української. Також подружжю сказали, що їхній столик не буде більше обслуговуватися.

"Так і сталося, ми сиділи перед брудними тарілками хвилин 10-15 (дякую за сервіс), нас у принципі перестали помічати. Тому сервіс відповідно оцінив відгуком у Google", — додав Михайло.

Після прикрого інциденту пара залишила відгук про заклад на Google Maps. У відповідь представники закладу звинувачення вінничан назвали "політично мотивованими" та запропонували одразу переходити на італійську, адже заклад тематичний.

Також Рюхові звернулися до мовного омбудсмена та попросили своїх друзів написати свою оцінку ситуації, залишивши відгук про ресторан у Google-картах.

Після цього заклику на адресу ресторану посипалися десятки негативних відгуків Google.

Реакція ресторану Pasta e Vino — Piazza Beatrice

7 грудня у соцмережі Facebook з'явилися офіційна заява та відеозвернення ресторану.

"Ми відразу визнали помилку нашого співробітника та працюємо над тим, щоб ситуація ніколи не повторилася. Наша команда — це люди, фанати своєї справи, разом ми пережили локдауни, карантинні обмеження, фінансові втрати, від'їзд наших колег за кордон. Але тепер, спекулюючи на болісному мовному питанні, наші зусилля намагаються нівелювати. Знищити бізнес, який дає роботу нашій команді та працює на авторитет міста", — йдеться у заяві.

Також на сторінці ресторану зазначається, що "наш заклад НІКОЛИ не відмовлявся обслуговувати клієнтів українською мовою! Ми дотримуємося законодавства та поважаємо країну, в якій живемо та працюємо!".

Нагадаємо, раніше мовний скандал стався у Харкові в закладі громадського харчування під назвою "7ЧБРК" через відмову обслуговувати клієнта українською мовою.

Один із господарів ресторану спочатку назвав україномовних громадян "рагулями", а пізніше сказав, що потрібно ставитися з повагою одне до одного.

Раніше зневажливе ставлення до української мови спричинило звільнення професорки кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко.