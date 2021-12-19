Журналистка "Рады" оконфузилась в прямом эфире и не смогла выговорить "архистратиг" (видео)

Корреспондента дважды поправила женщина, которая также присутствовала во время съемок возле храма Архистратига Михаила в Киеве.

Журналист обновленного телеканала "Рада" не смогла в прямом эфире произнесли слово "архистратиг" и нарвалась на критику со стороны очевидицы. Курьезный момент произошел во время сюжета возле экуменического храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ.

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Парламентский телеканал "Рада" вел прямой эфир, посвященный церемонии памяти Героев Небесной Сотни ко Дню святого Николая, которая проходила 18 декабря.

Корреспондент поприветствовала ведущую студии и заявила, что находится озле экуменического храма "аристратига Михаила". Журналистку в прямом эфире сразу же поправила женщина, которая находилась рядом.

"Архистратига, а не аристратига", – заявила очевидица, попав в прямой эфир канала "Рада".

Журналистка извинилась за свою ошибку, продолжила эфир и снова неправильно озвучила название храма, повторив "аристратига Михаила". Женщина снова сделала замечание корреспонденту телеканала "Рада", однако в кадре уже не появлялась.

Как сообщила блогер Мария Мадзигон, журналистку парламентского телеканала в прямом эфире исправляла руководитель общественной организации "Объединение семей Небесной Сотни" Тамара Швец.

[ + – ] Корреспондент "Рады" оконфузилась в эфире и не смогла произнести слово "архистратиг"

Напомним, 15 декабря произошел перезапуск парламентского телеканала "Рада", которому на 2022 году увеличили бюджет на 320 млн гривен. По данным СМИ, процедурой перезапуска занимается продюсер Алексей Семенов, который ранее работал на "Прямом" и "112 Украина".

Сразу после перезапуска телеканал "Рада" попал в скандал. Так, руководство канала открестилось от проморолика, в котором снялся блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров. Как сообщили в "Раде", съемка рекламного ролика не была согласована, а информация о работе телеканала на Офис президента является враньем.

Уже 17 декабря телеканал "Рада" отстранил телеведущего Владимира Петрова от ведения эфиров после того, как он оскорбил бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.