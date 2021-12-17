Петрова отстранили от эфиров на канале "Рада" после скандала с Меркель (видео)

Политтехнолог во время своей программы назвал поведение экс-канцлера ФРГ "свинским". Следом за ним от сотрудничества с вещателем может отказаться журналист Сергей Иванов.

Политтехнолога Владимира Петрова отстранили от ведения эфиров на телеканале "Рада" после того, как он назвал поведение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по отношению к Украине "свинским". Об этом в ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 17 декабря, заявил глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп из ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

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"Меркель сравнивают с определенными животными. Но этого "сравнивальщика" уже отстранили от прямых эфиров, по крайней мере. Больше он не будет госпожу Меркель сравнивать с домашними животными", — сказал политик с трибуны парламента.

Речь идет об инциденте, произошедшем во время прямого эфира на телеканале Рада, который вел Петров в среду, 15 декабря. Политтехнолог рассказывал о недавно опубликованной немецкими СМИ информации о том, что Меркель лично блокировала поставки Украине оружия на фоне российско-украинской войны.

"Возмущает предательство. Предательство со стороны, казалось бы, вчерашних партнеров. Предательство со стороны людей, которым мы доверяли… Продолжим о свинском поведении. О свинском поведении бывшего канцлера Германии Ангела Меркель", — сказал Петров.

[ + – ] Петров о "свинском поведении" Меркель

Уже в пятницу, 17 декабря, ведущий принес извинения за свои слова в адрес экс-главы правительства ФРГ в эфире канала.

"Я позволил себе неприятное и нетактичное высказывание по отношению к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мне жаль, что случилась такая ситуация. В тот день и тот момент я был очень раздражен той информацией, которую я получил из средств массовой информации. Я не разобрался в ситуации до конца… Я приношу извинения госпоже Меркель", — заявил Петров.

Также политтехнолог добавил, что с его стороны было "нетактично называть поведение женщины" "свинским".

[ + – ] Видео с извинениями Петрова

Позже в своем Facebook коллега Петрова по YouTube-проекту "Исландия" и журналист Сергей Иванов написал, что он прекратит сотрудничество с каналом "Рада", если политтехнолога действительно отстранили от эфиров.

[ + – ] Пост Иванова в Facebook

Напомним, в среду, 15 декабря, произошел перезапуск канала "Рада". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что перезапуском "Рады" занимается телепродюсер Алексей Семенов, который ранее работал на "112 Украина", NewsOne и канале "Прямой".

Сразу же после перезапуска появились скандалы, связанные с каналом. Так, сначала редакция вещателя открестилась от промо-ролика с участием Петрова, затем в прямой эфир ворвался лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, заявляя о незаконно потраченных деньгах налогоплательщиков. Уже 17 декабря эфир прервал однопартиец пятого президента Артур Герасимов.

Ранее Фокус писал о том, что в 2022 году бюджет канала "Рада" составит 320 млн гривен.