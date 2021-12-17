Петрова усунули від ефірів на каналі "Рада" після скандалу з Меркель (відео)

Політтехнолог під час своєї програми назвав поведінку ексканцлерки ФРН "свинською". Слідом за ним від співпраці з мовником може відмовитись журналіст Сергій Іванов.

Політтехнолога Володимира Петрова усунули від ведення ефірів на телеканалі "Рада" після того, як він назвав поведінку ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель стосовно України "свинською". Про це під час засідання Верховної Ради у п'ятницю, 17 грудня, заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова, нардеп з ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

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"Меркель порівнюють із певними тваринами. Але цього "порівняльника" вже усунули від прямих ефірів, принаймні. Більше він пані Меркель не порівнюватиме з домашніми тваринами", — сказав політик із трибуни парламенту.

Йдеться про інцидент, що трапився під час прямого ефіру на телеканалі Рада, який вів Петров у середу, 15 грудня. Політтехнолог розповідав про нещодавно опубліковану німецькими ЗМІ інформацію про те, що Меркель особисто блокувала постачання Україні зброї на тлі російсько-української війни.

"Обурює зрада. Зрада з боку, здавалося б, учорашніх партнерів. Зрада з боку людей, яким ми довіряли… Продовжимо про свинську поведінку. Про свинську поведінку колишнього канцлера Німеччини Ангела Меркель", — сказав Петров.

[ + – ] Петров про "свинську поведінку" Меркель

Уже в п'ятницю, 17 грудня, ведучий вибачився за свої слова на адресу ексглави уряду ФРН в ефірі каналу.

"Я дозволив собі неприємне і нетактовне висловлювання стосовно колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. Мені шкода, що трапилася така ситуація. У той день і той момент я був дуже роздратований тією інформацією, яку я отримав із засобів масової інформації. Я не розібрався в ситуації до кінця… Я прошу вибачення в пані Меркель", — заявив Петров.

Також політтехнолог додав, що з його боку було "нетактовно називати поведінку жінки" "свинською".

[ + – ] Відео з вибаченнями Петрова

Пізніше у своєму Facebook колега Петрова за YouTube-проєктом "Ісландія" та журналіст Сергій Іванов написав, що він припинить співпрацю з каналом "Рада", якщо політтехнолога справді усунули від ефірів.

[ + – ] Допис Іванова у Facebook

Нагадаємо, у середу, 15 грудня, стався перезапуск каналу "Рада". Видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомило, що перезапуском "Ради" займається телепродюсер Олексій Семенов, який раніше працював на "112 Україна", NewsOne і каналі "Прямий".

Одразу після перезапуску з'явилися скандали, пов'язані з каналом. Так, спочатку редакція мовника відхрестилася від промо-ролика за участю Петрова, потім у прямий ефір увірвався лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, заявляючи про незаконно витрачені гроші платників податків. Уже 17 грудня ефір перервав однопартієць п'ятого президента Артур Герасимов.

Раніше Фокус писав про те, що в 2022 році бюджет каналу "Рада" складе 320 млн гривень.