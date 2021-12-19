Журналістка "Ради" осоромилася в прямому ефірі і не змогла вимовити "архістратиг" (відео)

Кореспондента двічі поправила жінка, яка також була присутня під час зйомок біля храму Архістратига Михаїла у Києві.

Журналіст оновленого телеканалу "Рада" не змогла у прямому ефірі вимовили слово "архістратиг" і нарвалася на критику з боку очевидиці. Курйозний момент стався під час сюжету біля екуменічного храму Архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ.

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Парламентський телеканал "Рада" вів прямий ефір, присвячений церемонії пам'яті Героїв Небесної Сотні до Дня святого Миколая, що відбулася 18 грудня.

Кореспондент привітала ведучу студії та заявила, що знаходиться біля екуменічного храму "арістратига Михаїла". Журналістку в прямому ефірі одразу ж поправила жінка, яка була поруч.

"Архістратига, а не арістратига", — заявила очевидиця, потрапивши до прямого ефіру каналу "Рада".

Журналістка попросила вибачення за свою помилку, продовжила ефір і знову неправильно озвучила назву храму, повторивши "арістратига Михаїла". Жінка знову зауважила кореспондента телеканалу "Рада", однак у кадрі вже не з'являлася.

Як повідомила блогер Марія Мадзігон, журналістку парламентського телеканалу у прямому ефірі виправляла керівник громадської організації "Об'єднання сімей Небесної Сотні" Тамара Швець.

[ + – ] Кореспондент "Ради" осоромилася в ефірі і не змогла вимовити слово "архістратиг"

Нагадаємо, 15 грудня стався перезапуск парламентського телеканалу "Рада", якому на 2022 рік збільшили бюджет на 320 млн гривень. За даними ЗМІ, процедурою перезапуску займається продюсер Олексій Семенов, який раніше працював на "Прямому" та "112 Україна".

Одразу після перезапуску телеканал "Рада" потрапив у скандал. Так, керівництво каналу відхрестилося від проморолика, в якому знявся блогер Сергій Іванов та політтехнолог Володимир Петров. Як повідомили у "Раді", зйомка рекламного ролика не була погоджена, а інформація про роботу телеканалу на Офіс президента є брехнею.

Вже 17 грудня телеканал "Рада" усунув телеведучого Володимира Петрова від ведення ефірів після того, як він образив колишнього канцлера ФРН Ангелу Меркель.