Антимонопольный комитет оштрафовал компании сына Порошенко почти на 300 млн грн

Связанные с компанией Roshen предприятия, утверждают в АМКУ, злоупотребляли монопольным положением на рынке кукурузного крахмала и сиропов.

Антимонопольный комитет Украины 21 декабря оштрафовал на общую сумму 283 624 500 грн три компании, связанные с кондитерской корпорацией Roshen Europe BV. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

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В частности, речь идет о компаниях ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский КПК", ЧАО "Интеркорн" бенефициарного владельца Алексея Порошенко, сына бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Отмечается, что Группа в составе ЧАО "ДНЕПРОВСКИЙ УПК", ЧАО "ИНТЕРКОРН" и ООО "ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА" в 2018-2020 годах занимала монопольное положение на общегосударственном рынке первичной реализации крахмальной кукурузной патоки.

Нарушения заключались в:

необоснованном повышении цен на патоку и сироп в течение 2018-2020 годов;

в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

Комитет решил наложить такие штрафы на следующие компании:

ООО "ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА" — 210 185 150 грн (по 105 092 575 грн за каждое нарушение),

ЧАО "ДНЕПРОВСКИЙ УПК" — 47 458 400 грн (по 23 729 200 за каждое нарушение),

ЧАО "ИНТЕРКОРН" — 25 980 950 грн (по 12 990 475 за каждое нарушение).

Отмечается, что рассмотрение дела длилось полтора года.

АМКУ отмечает, что в 2018-2020 годах группа этих компаний была единственным производителем патоки в Украине и самым крупным и мощным участником рынка. Также установлено, что они единственный производитель кукурузного крахмала на территории Украины с долями 74,26% (в 2018) и 96,79% (в 2019).

"Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику направленную на поддержание собственного монопольного положения. Единственными конкурентами Ответчика в течение 2018-2020 годов были импортеры со сравнительно небольшими долями", — заявляет Комитет.

АМКУ установил, что в течение 2018-2020 годов цена на патоку и сиропы повышалась и снижалась компаниями бессистемно.

Такая деятельность группы компаний могла дать компании Roshen значительные конкурентные преимущества, утверждают в АМКУ, потому что покупка патоки для изготовления продукции обходилась ей дешевле, чем остальным украинским кондитерским компаниям. На исправление ситуации компаниям предоставили месяц.

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