Антимонопольний комітет оштрафував компанії сина Порошенка на майже 300 млн грн

Пов'язані з компанією Roshen підприємства, стверджують у АМКУ, зловживали монопольним становищем на ринку кукурудзяного крохмалю та сиропів.

Антимонопольний комітет України 21 грудня оштрафував на загальну суму 283 624 500 грн три компанії, пов'язані з кондитерською корпорацією Roshen Europe B.V. Про це повідомили у пресслужбі АМКУ.

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Зокрема, йдеться про компанії ТОВ "Інтерстарч Україна", ПрАТ "Дніпровський КПК", ПрАТ "Інтеркорн" бенефіціарного власника Олексія Порошенка, сина колишнього президента України Петра Порошенка.

Зазначається, що Група у складі ПрАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК", ПрАТ "ІНТЕРКОРН" та ТОВ "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА" у 2018-2020 роках займала монопольне становище на загальнодержавному ринку первинної реалізації крохмальної кукурудзяної патоки та сиропів.

Порушення полягали у:

необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом 2018-2020 років;

у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

Комітет вирішив накласти такі штрафи на наступні компанії:

ТОВ "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА" — 210 185 150 грн (по 105 092 575 грн за кожне порушення),

ПрАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК" — 47 458 400 грн (по 23 729 200 за кожне порушення),

ПрАТ "ІНТЕРКОРН" — 25 980 950 грн (по 12 990 475 за кожне порушення).

Зазначається, що розгляд справи тривав півтора року.

АМКУ наголошує, що у 2018-2020 роках група цих компаній була єдиним виробником патоки в Україні та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку. Також встановлено, що вони єдиним виробником кукурудзяного крохмалю на території України з частками 74,26 % (у 2018) та 96,79 % (у 2019).

"Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику направлену на підтримання власного монопольного становища. Єдиними конкурентами Відповідача протягом 2018-2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками", — заявляє Комітет.

АМКУ встановив, що протягом 2018-2020 років ціна на патоку та сиропи підвищувалася та знижувалася компаніями безсистемно.

Така діяльність групи компаній могла дати компанії Roshen значні конкурентні переваги, стверджують в АМКУ, тому що купівля патоки для виготовлення продукції обходилася їй дешевше, ніж решті українських кондитерським компаніям. На виправлення ситуації компаніям дали місяць.

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