Глава Антимонопольного комітету Кириленко дав згоду сприяти об'єктивному розслідуванню ЗМІ

За даними журналістів, родичі з боку Кириленка придбали "елітне майно" в Ужгороді, Києві та області на суму 70 млн грн, хоча це не співпадає з рівнем їхніх заробітків.

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Очільник Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко підтвердив свою готовність "надати все необхідне для всебічного та об’єктивного розслідування". Про це інформує "Суспільне" з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Зазначається, що провадження було відкрите Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та Національним антикорупційним бюро (НАБУ) у зв'язку із проведенням журналістського розслідування "Схем" про майно і родину Кириленка.

Нещодавно два вищезазначених органи відкрили кримінальне провадження відносно керівника АМКУ Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації". До цього журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Схеми" розповсюдили результати розслідування, у якому, серед іншого, вказувалося, що родичі з боку Кириленка придбали "елітне майно" в Ужгороді, Києві та області на суму 70 млн грн, хоча це не співпадає з рівнем їх заробітків.

Кар'єра Павла Кириленка – що відомо

Павло Кириленко очолював Донецьку обласну військову адміністрацію понад чотири роки, обійнявши цю посаду влітку 2019 року. До цього він працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Кириленко є вихідцем з Донецької області, з окупованої з 2014 року Макіївки. У коментарі журналістам він розповідав, шо востаннє був у тимчасово окупованому Донецьку у червені 2014 року. Деякі його родичі досі продовжують жити в окупації. Коли високопосадовця запитали про них, відповідь очільника АМКУ була різкою: "Хочете жорсткої відповіді? Немає у мене там сім’ї. Немає нікого, немає людей цих. І про це їм відомо".

За освітою Павло Кириленко юрист, він навчався у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого у Харкові, був співробітником прокуратур Донецької області, АР Крим і Генпрокуратури.

У 2022 році, під час роботи на посаді керівника Донецької ОВА зарплатня Павла Кириленка враховуючи оклад, надбавки та премії склала 846 тисяч 991,21 гривні.

Після відповідного погодження Кабміну 5 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької обласної військової адміністрації. У документі зазначалося, що Кириленко подав відповідну заяву. При цьому вже наступного дня, 6 вересня, Верховна Рада проголосувала за призначення Кириленка керівником Антимонопольного комітету.