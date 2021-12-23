Шмыгаль назвал условия для срыва отопительного сезона в Украине

Украинцы могут остаться без тепла, как предупреждает глава Кабмина, из-за сложных погодных условий или гибридных атак со стороны России.

Срыв отопительного сезона в Украине возможен при двух серьезных условиях. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил по итогам рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

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По его словам, энергетический кризис сейчас наблюдается в странах Европы, а на мировых рынках существует дефицит угля, однако отопительный сезон в Украине стартовал вовремя.

Как отметил Денис Шмыгаль, на сегодняшний день существует два условия, из-за которых украинцы, возможно, могут остаться без тепла.

"Если не будет стрессовых событий, погодных условий (ухудшения погоды — ред.), не будет гибридных атак со стороны нашего северного соседа (Россия — ред.), мы пройдем отопительный сезон спокойно, так, как проходим каждый нормальный год", — подчеркнул глава Кабмина.

Премьер-министр также заверил, что Украине хватит угля для прохождения отопительного сезона и напомнил, что в нашу страну сейчас направляются 10 судов с импортным топливом. На фоне дефицита, по словам Дениса Шмыгаля, государство увеличило на 28% собственную добычу.

Ежемесячные объемы потребления угля, как отмечает глава Кабинета министров, составляют 1,7-1,9 млн тонн, а на складах, с учетом дополнительных поставок и добычи, хранится 2-2,4 млн тонн топлива.

Напомним, 16 декабря контрразведка СБУ подготовила для Кабмина отчет, в котором предупредила об угрозе отключения отопления в нескольких украинских областях. Силовики отметили, что на складах ТЭС объем запасов угля ниже нормы или топлива вовсе нет, из-за чего теплогенерирующие предприятия стоят на грани отключения.

Также Фокус в своем материале разбирался, что на самом деле происходит в украинской энергетике и стоит ли верить Кабмину.

А в другой публикации Фокус объяснял, как на фоне дефицита запасов угля Украина может преодолеть кризис в энергетике.