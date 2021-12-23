Шмигаль назвав умови для зриву опалювального сезону в Україні

Українці можуть залишитися без тепла, як попереджає голова Кабміну, через складні погодні умови або гібридні атаки з боку Росії.

Зрив опалювального сезону в Україні можливий за двох серйозних умов. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив за підсумками робочої поїздки до Івано-Франківської області.

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За його словами, енергетична криза наразі спостерігається у країнах Європи, а на світових ринках існує дефіцит вугілля, проте опалювальний сезон в Україні розпочався вчасно.

Як зазначив Денис Шмигаль, на сьогодні існує дві умови, через які українці, можливо, можуть залишитись без тепла.

"Якщо не буде стресових подій, погодних умов (погіршення погоди — ред.), не буде гібридних атак з боку нашого північного сусіда (Росія — ред.), ми пройдемо опалювальний сезон спокійно, так як проходимо кожен нормальний рік", — підкреслив голова Кабміну.

Прем'єр-міністр також запевнив, що Україні вистачить вугілля для проходження опалювального сезону та нагадав, що до нашої країни наразі прямують 10 суден з імпортним паливом. На тлі дефіциту, за словами Дениса Шмигаля, держава збільшила на 28% власний видобуток.

Щомісячні обсяги споживання вугілля, як зазначає голова Кабінету міністрів, становлять 1,7-1,9 млн тонн, а на складах, з урахуванням додаткових постачань та видобутку, зберігається 2-2,4 млн тонн палива.

Нагадаємо, 16 грудня контррозвідка СБУ підготувала для Кабміну звіт, у якому попередила про загрозу відключення опалення в кількох українських областях. Силовики зазначили, що на складах ТЕС обсяг запасів вугілля нижче за норму або палива зовсім немає, через що теплогенерувальні підприємства стоять на межі відключення.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, що насправді відбувається в українській енергетиці і чи варто вірити Кабміну.

А в іншій публікації Фокус пояснював, як на тлі дефіциту запасів вугілля Україна може подолати кризу в енергетиці.