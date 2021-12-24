Под Запорожьем автобус с 20 детьми слетел с дороги и перевернулся

Прибывшие не место ДТП полицейские никого не обнаружили кроме водителя маршрутки.

В Запорожской области водитель маршрутки, в салоне которой находилось 20 подростков-спортсменов ехавших на соревнования, не справился с управлением — автобус слетел с дороги и перевернулся. ДТП произошло 23 декабря возле села Скельки Васильевского района, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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О происшествии стало известно во второй половине дня. Выехавшая на место ДТП оперативная группа районной полиции обнаружила в кювете перевернутый автобус, однако детей на месте аварии не было — полицейские установили, что дети самостоятельно уехали на попутном транспорте, а возле буса остался только один водитель.

"На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер. Во время ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер", — говорится в сообщении Нацполиции.

По факту нарушения правил дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортными средствами). Кроме того, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен админпротокол за нарушение правил и норм по ст. 140 КУпАП.

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