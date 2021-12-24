Під Запоріжжям автобус із 20 дітьми злетів із дороги та перекинувся

Поліцейські, що прибули не місце ДТП, нікого не виявили, крім водія маршрутки.

У Запорізькій області водій маршрутки, у салоні якої перебували 20 підлітків-спортсменів, які їхали на змагання, не впорався з керуванням — автобус злетів із дороги та перекинувся. ДТП сталося 23 грудня біля села Скельки Василівського району, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Про подію стало відомо в другій половині дня. Оперативна група районної поліції, що виїхала на місце ДТП, виявила в кюветі перевернутий автобус, проте дітей на місці аварії не було — поліцейські встановили, що діти самостійно поїхали попутним транспортом, а біля буса залишився лише один водій.

"На момент аварії в мікроавтобусі перебували 20 неповнолітніх дітей 2011-2012 років народження, троє батьків і тренер. Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся лише тренер", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

За фактом порушення правил дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів). Крім того, щодо власника фірми-перевізника складено адмінпротокол за порушення правил і норм за ст. 140 КУпАП.

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