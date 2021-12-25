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"Почти сюжет для Discovery": в Киеве сильный ветер повредил купол Андреевской церкви (фото)

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ветер в киеве

Восстанавливать разбитое стекло нужно в 5 этапов, для этого пришлось привлечь промышленных альпинистов.

Сильный порыв ветра в Киеве повредил стекло на куполе Андреевской церкви. Об этом сообщил первый зам. гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в Facebook.

По словам Кириленко, для замены стекла пришлось пригласить промышленных альпинистов. Восстановление повреждений проходит в 5 "серий":

  • подняться к куполу в зиму
  • очистить металлическую раму от остатков стекла и замазки
  • снять шаблон оконного стекла
  • смоделировать и вырезать стекла
  • смонтировать новое стекло

На данный момент выполнены первые три этапа.

непогода в киеве

"Почти сюжет для сериала на Discovery. Порывом ветра было повреждено стекло в металлической раме люкарни купола Андреевской церкви. Для замены стекла заповедником были приглашены промышленные альпинисты", — пишет Кириленко.

повреждение андреевской церкви
Для восстановления стекла пришлось привлечь промышленных альпинистов

Добавим, что по информации ГСЧС, в Киеве объявлен первый уровень опасности "желтый" из-за порыва ветра 15-20 метров в секунду.

Напомним, 20 декабря из-за снегопадов в Киеве сошел с рельсов трамвай и протаранил автомобиль. Также из-за погодных условий в тот день услуги такси выросли в несколько раз. Стоимость поездки на 22 км обошлось клиенту в 677 гривен.

Ранее в Мариуполе упала новогодняя елка из-за порыва ветра. Люди уносили игрушки с нее с собой.