"Почти сюжет для Discovery": в Киеве сильный ветер повредил купол Андреевской церкви (фото)
Восстанавливать разбитое стекло нужно в 5 этапов, для этого пришлось привлечь промышленных альпинистов.
Сильный порыв ветра в Киеве повредил стекло на куполе Андреевской церкви. Об этом сообщил первый зам. гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в Facebook.
По словам Кириленко, для замены стекла пришлось пригласить промышленных альпинистов. Восстановление повреждений проходит в 5 "серий":
- подняться к куполу в зиму
- очистить металлическую раму от остатков стекла и замазки
- снять шаблон оконного стекла
- смоделировать и вырезать стекла
- смонтировать новое стекло
На данный момент выполнены первые три этапа.
"Почти сюжет для сериала на Discovery. Порывом ветра было повреждено стекло в металлической раме люкарни купола Андреевской церкви. Для замены стекла заповедником были приглашены промышленные альпинисты", — пишет Кириленко.
Добавим, что по информации ГСЧС, в Киеве объявлен первый уровень опасности "желтый" из-за порыва ветра 15-20 метров в секунду.
Напомним, 20 декабря из-за снегопадов в Киеве сошел с рельсов трамвай и протаранил автомобиль. Также из-за погодных условий в тот день услуги такси выросли в несколько раз. Стоимость поездки на 22 км обошлось клиенту в 677 гривен.
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