"Майже сюжет для Discovery": у Києві сильний вітер пошкодив купол Андріївської церкви (фото)
Відновлювати розбите скло потрібно у 5 етапів, для цього довелося залучити промислових альпіністів.
Сильний порив вітру у Києві пошкодив скло на куполі Андріївської церкви. Про це повідомив перший заступник. гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко у Facebook.
За словами Кириленка, для заміни скла довелося запросити промислових альпіністів. Відновлення пошкоджень відбувається в 5 "серій":
- піднятися до купола в зиму
- очистити металеву раму від залишків скла та замазки
- зняти шаблон шибки
- змоделювати та вирізати скла
- змонтувати нове скло
На цей час виконано перші три етапи.
"Майже сюжет для серіалу на Discovery. Поривом вітру було пошкоджено скло в металевій рамі люкарні купола Андріївської церкви. Для заміни скла заповідником було запрошено промислових альпіністів", — пише Кириленко.
Додамо, що за інформацією ДСНС, у Києві оголошено перший рівень небезпеки "жовтий" через порив вітру 15-20 метрів за секунду.
Нагадаємо, 20 грудня через снігопади у Києві зійшов з рейок трамвай та протаранив автомобіль. Також через погодні умови на той день послуги таксі зросли у кілька разів. Вартість поїздки на 22 км коштувала клієнтові 677 гривень.
Раніше в Маріуполі впала новорічна ялинка через порив вітру. Люди несли іграшки з неї із собою.