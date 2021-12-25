"Майже сюжет для Discovery": у Києві сильний вітер пошкодив купол Андріївської церкви (фото)

Відновлювати розбите скло потрібно у 5 етапів, для цього довелося залучити промислових альпіністів.

Сильний порив вітру у Києві пошкодив скло на куполі Андріївської церкви. Про це повідомив перший заступник. гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко у Facebook.

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За словами Кириленка, для заміни скла довелося запросити промислових альпіністів. Відновлення пошкоджень відбувається в 5 "серій":

піднятися до купола в зиму

очистити металеву раму від залишків скла та замазки

зняти шаблон шибки

змоделювати та вирізати скла

змонтувати нове скло

На цей час виконано перші три етапи.

"Майже сюжет для серіалу на Discovery. Поривом вітру було пошкоджено скло в металевій рамі люкарні купола Андріївської церкви. Для заміни скла заповідником було запрошено промислових альпіністів", — пише Кириленко.

[ + – ] Для відновлення скла довелося залучити промислових альпіністів

Додамо, що за інформацією ДСНС, у Києві оголошено перший рівень небезпеки "жовтий" через порив вітру 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, 20 грудня через снігопади у Києві зійшов з рейок трамвай та протаранив автомобіль. Також через погодні умови на той день послуги таксі зросли у кілька разів. Вартість поїздки на 22 км коштувала клієнтові 677 гривень.

Раніше в Маріуполі впала новорічна ялинка через порив вітру. Люди несли іграшки з неї із собою.