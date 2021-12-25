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"Майже сюжет для Discovery": у Києві сильний вітер пошкодив купол Андріївської церкви (фото)

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вітер у Києві

Відновлювати розбите скло потрібно у 5 етапів, для цього довелося залучити промислових альпіністів.

Сильний порив вітру у Києві пошкодив скло на куполі Андріївської церкви. Про це повідомив перший заступник. гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко у Facebook.

За словами Кириленка, для заміни скла довелося запросити промислових альпіністів. Відновлення пошкоджень відбувається в 5 "серій":

  • піднятися до купола в зиму
  • очистити металеву раму від залишків скла та замазки
  • зняти шаблон шибки
  • змоделювати та вирізати скла
  • змонтувати нове скло

На цей час виконано перші три етапи.

негода у Києві

"Майже сюжет для серіалу на Discovery. Поривом вітру було пошкоджено скло в металевій рамі люкарні купола Андріївської церкви. Для заміни скла заповідником було запрошено промислових альпіністів", — пише Кириленко.

пошкодження андріївської церкви
Для відновлення скла довелося залучити промислових альпіністів

Додамо, що за інформацією ДСНС, у Києві оголошено перший рівень небезпеки "жовтий" через порив вітру 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, 20 грудня через снігопади у Києві зійшов з рейок трамвай та протаранив автомобіль. Також через погодні умови на той день послуги таксі зросли у кілька разів. Вартість поїздки на 22 км коштувала клієнтові 677 гривень.

Раніше в Маріуполі впала новорічна ялинка через порив вітру. Люди несли іграшки з неї із собою.