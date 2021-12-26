В Киеве создали гигантскую елку из автомобилей (видео)

Видео с креативной новогодней елкой из машин быстро разошлось по соцсетям.

В Киеве на парковке одного из ТРЦ автомобилисты создали гигантскую новогоднюю елку из 300 машин. Об этом сообщает Типичный Киев в Telegram.

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Автовладельцы включили фары и аварийки, а также фонарики телефонов, из-за чего вид на "елку" с высоты был впечатляющим — все светилось, как на праздник. Люди загадывали желания, пели новогодние песни, фотографировали свои автомобили.

"Во время перформанса полностью погруженные в новогоднюю атмосферу автолюбители загадывали желания и пели новогодние песни", — говорится в сообщении на канале АРnews, который также опубликовал ролик.

[ + – ] Необычная елка в Киеве создана из 300 автомобилей

Среди необычных елок в этом году, о которых писал Фокус, елки руками украинских школьников. Альтернативные праздничные деревья уже зарезервировали, а вырученные деньги потратят на благотворительность.

Еще сообщалось о необычной елке из двух тысяч монет, которую установили в Одесской области. Ее создал автор, который известен памятниками Стиву Джобсу и Героям Небесной Сотни.

Напомним, 18 декабря в Киеве зажгли огни на главной елке страны 2022, расположенной на Софийской площади. Там же — праздничных городок из развлечениями.