У Києві створили гігантську ялинку з автомобілів (відео)

Відео із креативною новорічною ялинкою з машин швидко розійшлося по соцмережах.

У Києві на парковці одного з ТРЦ автомобілісти створили гігантську новорічну ялинку із 300 машин. Про це повідомляє Типовий Київ у Telegram.

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Автовласники включили фари та аварійки, ліхтарики телефонів, через що вигляд на "ялинку" зверху був вражаючим — все світилося, як на свято. Люди загадували бажання, співали новорічних пісень, фотографували свої автомобілі.

"Під час перформансу повністю занурені в новорічну атмосферу автолюбителі загадували бажання і співали новорічні пісні", — йдеться у повідомленні на каналі АРnews, який також опублікував ролик.

[ + – ] Незвичайна ялинка

Серед незвичайних ялинок цього року, про які писав Фокус, ялинки руками українських школярів. Альтернативні святкові дерева вже зарезервували, а отримані гроші витратить на благодійність.

Ще повідомлялося про незвичайну ялинку із двох тисяч монет, яку встановили на Одещині. Її створив автор, який відомий пам'ятниками Стіву Джобсу та Героям Небесної Сотні.

Нагадаємо, 18 грудня у Києві запалили вогні на головній ялинці країни 2022, розташованій на Софійській площі. Там же – святкове містечко з розвагами.