В Мариуполе насмерть замерз спортсмен, мимо которого проехали полицейские (фото, видео)

Мужчину с признаками переохлаждения нашли через несколько часов после инцидента с силовиками. Погибшим оказался бывший спортсмен, у которого были психические расстройства.

В Мариуполе насмерть замерз спортсмен, мимо которого за несколько часов до трагедии проезжали патрульные. Видео, снятое накануне гибели мужчины, опубликовал местный журналист Вячеслав Твердохлеб.

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Видеоролик был снят из салона служебного автомобиля.

На трассе в Мариуполе правоохранители заметили полностью голого мужчину, который бежал в неизвестном направлении. Силовики через громкоговоритель задали ему несколько вопросов, после чего уехали с места инцидента.

[ + – ] В Мариуполе насмерть замерз мужчина, мимо которого проехали полицейские

Позже Вячеслав Твердохлеб сообщил, что мужчина, мимо которого проехали патрульные, замерз насмерть.

"Через несколько часов после записи видео его нашли замерзшим насмерть! Кто знает про этот случай под Мариуполем. Отпишитесь в личку… Василия не вернуть, но почему же ему все-таки не оказали помощь?", — задался вопросом местный журналист.

В комментариях под видеороликом пользователи сообщили, что бегуном оказался местный спортсмен Василий, который в течение нескольких лет занимался спортом, а в последнее время у него были проблемы с психикой.

[ + – ] В Мариуполе насмерть замерз спортсмен, мимо которого проехали полицейские

[ + – ] В Мариуполе насмерть замерз спортсмен, мимо которого проехали полицейские

Информацию об инциденте с мужчиной подтвердила пресс-служба Мариупольского управления полиции. Правоохранители будут изучать действия своих коллег, которые проехали мимо оголенного спортсмена.

"По данному факту проводится служебное расследование, а затем проверяются все обстоятельства происшествия. Материалы расследования будут переданы в Государственное бюро расследований", — говорится в сообщении.

Однако пресс-служба Нацполиции в Донецкой области не подтвердила, что оголенный мужчина, мимо которого проехали правоохранители, насмерть замерз на проезжей части.

Отметим, ранее в Черниговской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать с места ДТП. За рулем автомобиля находился депутат горсовета Виктор Мищук, который отказывался проходить медосвидетельствование после аварии.

Также сообщалось, что в Тернопольской области пенсионерка с сыном умерли от переохлаждения в доме. Погибшими от переохлаждения оказались 80-летняя женщина и ее 53-летний сын. Родственники, по данным правоохранителей, злоупотребляли спиртными напитками и экономили на коммуналке.

А в октябре пенсионерка из-за переохлаждения потеряла сознание в своем доме в Хмельницкой области.