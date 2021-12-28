У Маріуполі насмерть замерз спортсмен, повз якого проїхали поліцейські, — ЗМІ (фото, відео)

Чоловіка з ознаками переохолодження знайшли за кілька годин після інциденту із силовиками. Загиблим виявився колишній спортсмен, який мав психічні розлади.

У Маріуполі насмерть замерз спортсмен, повз якого за кілька годин до трагедії проїжджали патрульні. Відео, зняте напередодні загибелі чоловіка, опублікував журналіст В'ячеслав Твердохліб.

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Відеоролик було знято із салону службового автомобіля.

На трасі в Маріуполі правоохоронці помітили повністю голого чоловіка, який утік у невідомому напрямку. Силовики через гучномовець поставили йому кілька запитань, після чого поїхали з місця інциденту.

[ + – ] У Маріуполі насмерть замерз чоловік, повз якого проїхали поліцейські

Пізніше В'ячеслав Твердохліб повідомив, що чоловік, повз якого проїхали патрульні, замерз насмерть.

"Через кілька годин після запису відео його знайшли замерзлим насмерть! Хто знає про цей випадок під Маріуполем. Відпишіть в приватні повідомлення… Василя не повернути, але чому ж йому таки не надали допомогу?" — запитав місцевий журналіст.

У коментарях під відеороликом користувачі повідомили, що бігуном виявився місцевий спортсмен Василь, який протягом кількох років займався спортом, а останнім часом у нього були проблеми з психікою.

[ + – ] У Маріуполі насмерть замерз спортсмен, повз якого проїхали поліцейські

[ + – ] У Маріуполі насмерть замерз спортсмен, повз якого проїхали поліцейські

Інформацію про інцидент із чоловіком підтвердила пресслужба Маріупольського управління поліції. Правоохоронці вивчатимуть дії своїх колег, які проїхали повз оголеного спортсмена.

"За цим фактом проводиться службове розслідування, а потім перевіряються всі обставини події. Матеріали розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань", — йдеться у повідомленні.

Проте пресслужба Нацполіції на Донеччині не підтвердила, що оголений чоловік, повз якого проїхали правоохоронці, насмерть замерз на проїжджій частині.

Зазначимо, раніше на Чернігівщині п'яний депутат на смерть збив велосипедиста та намагався втекти з місця ДТП. За кермом автомобіля був депутат міськради Віктор Міщук, який відмовлявся проходити медогляд після аварії.

Також повідомлялося, що на Тернопільщині пенсіонерка із сином померли від переохолодження в будинку. Загиблими від переохолодження виявилися 80-річна жінка та її 53-річний син. Родичі, за даними правоохоронців, зловживали спиртними напоями й економили на комуналці.

А в жовтні пенсіонерка через переохолодження знепритомніла у своєму будинку на Хмельниччині.