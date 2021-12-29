ДТЭК изменила график отключения электроэнергии в Киеве. Будет ли свет на новогодние праздники

Аварийные бригады "ДТЭК Киевские электросети" будут круглосуточно работать в новогодние праздники и следить за подачей электроэнергии.

Компания "ДТЭК Киевские электросети" решила не отключать электроэнергию в период новогодних праздников. Это следует из расписания на сайте компании.

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С 29 декабря нет адресов, по которым должен был проходить плановый ремонт электросетей.

[ + – ] С сегодняшнего дня ремонтные работы остановят

В общем расписании указывается, что ремонтные работы начнут 10 января. В этот день их проведут по 12 адресам, в том числе в центре Киева на Контрактовой площади.

[ + – ] Ждать отключений света в праздники не стоит

Компания "ДТЭК Киевские электросети" сообщила, что не станет ремонтировать электросети в праздники и изменила график плановых работ с 29 декабря по 10 января. Поэтому ждать отключений света не стоит.

"Мы понимаем, как важно нашим клиентам встречать новогодние праздники дома со светом, теплом, уютом и комфортом", – заявили в ДТЭК.

Однако компания предупредила о возможных проведениях критически важных работ, для этого электроэнергию могут отключить не более, чем на час. Аварийные бригады будут работать в новогодние праздники круглосуточно.

Отметим, что по результатам соцопроса четверть населения страны сталкивались с отключением электричества после начала отопительного сезона. Некоторые даже говорили о возобновлении закупок электроэнергии из Беларуси.

Фокус ранее подробно разбирал, чем грозит дефицит угля на украинских ТЭС.