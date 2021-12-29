ДТЕК змінила графік відключення електроенергії в Києві. Чи буде світло на новорічні свята

Аварійні бригади "ДТЕК Київські електромережі" цілодобово працюватимуть у новорічні свята та слідкуватимуть за подачею електроенергії.

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" вирішила не відключати електроенергію у період новорічних свят. Це випливає з розкладу на сайті компанії.

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З 29 грудня немає адрес, за якими мав відбуватися плановий ремонт електромереж.

[ + – ] Із сьогоднішнього дня ремонтні роботи зупинять

У загальному розкладі зазначається, що ремонтні роботи розпочнуть 10 січня. Цього дня їх проведуть за 12 адресами, зокрема в центрі Києва на Контрактовій площі.

[ + – ] Чекати відключень світла у свята не варто

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" повідомила, що не стане ремонтувати електромережі в свята та змінила графік планових робіт із 29 грудня по 10 січня. Тож чекати відключень світла не варто.

"Ми розуміємо, як важливо нашим клієнтам зустрічати новорічні свята вдома зі світлом, теплом, затишком і комфортом", — заявили в ДТЕК.

Однак компанія попередила про можливі проведення критично важливих робіт, для цього електроенергію можуть вимкнути не більше, ніж на годину. Аварійні бригади працюватимуть в новорічні свята цілодобово.

Зазначимо, що за результатами соцопитування, чверть населення країни стикалися з відключенням електрики після початку опалювального сезону. Дехто навіть говорив про відновлення закупівель електроенергії з Білорусі.

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