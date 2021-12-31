Рост трафика в 5 раз, сохранение позиций в печати. Итоги 2021 года для Фокуса

2021-й стал годом прорывов и рекордов для Фокуса. Сайт издания продолжал расти весь год и к ноябрю-декабрю занял прочные позиции в топ-15 новостных ресурсов Украины.

2021 год для журнала Фокус и сайта focus.ua выдался крайне насыщенным. На страницах издания и онлайн-ресурсе были опубликованы тысячи эксклюзивных материалов: новостей, комментариев, аналитических статей, авторских колонок, интервью и других текстов. Общее количество материалов, опубликованных на сайте за 2021 год, превысило 30 тысяч.

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Средние охваты сайта возросли в несколько раз и по состоянию на конец года focus.ua занял прочные позиции в ТОП-15 новостных сайтов. Как по данным аналитической системы Gemius, так и по оценке Similarweb.

В 2021 году трафик сайта focus.ua возрос в 5 раз

В ноябре-декабре 2021 года среднесуточное количество посещений сайта достигло 540 тыс., это на 415% больше, чем было годом ранее.

На 58% возросла и средняя длительность сеанса.

Не осталась на месте и цитируемость сайта. Количество уникальных доменов-доноров, оставивших ссылки на материалы focus.ua, увеличилось с 9 тыс. в декабре 2020 года до 58 тыс. в декабре 2021 года, то есть в 6,4 раза, а общее количество ссылающихся страниц — с 465 тыс. до 630 тыс.

Улучшил сайт свои позиции и в поисковой выдаче Google: с января по декабрь средняя позиция на высокочастотные запросы улучшилась на 8 пунктов.

[ + – ] Телеграм-канал Фокуса на этапе догоняющего развития. В планах издания — вывести его в топ по итогу 2022 года.

Народные голосования в 2021 году: блогеры и современники, изменившие Украину

Тщательно выверенные редакционные рейтинги остаются отличительной чертой Фокуса: мы ежегодно публикуем подборки "100 самых богатых украинцев", "100 самых влиятельных украинцев", "100 самых влиятельных женщин Украины", топы лучших менеджеров, работодателей, школ и многое другое. В 2020 году мы впервые провели "народный" рейтинг — массовое голосование на сайте за наиболее влиятельных украинцев и украинок.

В мае 2021 на сайте focus.ua впервые прошло онлайн-голосование за "Топ-50 блогеров Украины". В лонг-лист попали 250 участников, которых предложили читатели сайта. Страницу голосования посетили более 4,9 млн раз, что стало рекордом для сайта.

[ + – ] Блогеры, оказавшиеся в топ-50 по результатам голосования

В августе, в преддверии Дня независимости, на сайте прошло голосование за "100 современников, которые изменили Украину". Для него была разработана обновленная система голосования: чтобы отдать голос, необходимо было авторизоваться на сайте через Facebook, а у пользователей появилась возможность выбрать вариант "доверяю" или "не доверяю" каждому из участников. Благодаря этому в рейтинге есть градации по уровням "доверия", "недоверия" и балансу "доверия" и "недоверия" к каждому из участников.

Страницу голосования посетили более 400 тыс. раз.

В 2021 году Фокусу исполнилось 15 лет

В 2021 году бренд Фокус отметил свое 15-тилетие: первый выпуск журнала оказался на полках магазинов в сентябре 2006 года. С того момента свет увидели более 700 выпусков еженедельника.

По данным исследовательской компании TNS "MMI Украина 2020/3 + 2020/4", аудитория одного номера журнала Фокус составляла около 87,3 тыс. человек, благодаря чему он занимал вторую строчку рейтинга еженедельников деловой прессы. По состоянию на конец 2021 года охват издания остался на том же уровне.

Празднование 15-летнего юбилея Фокуса посетили множество политиков, деятелей культуры, бизнеса и лидеров мнений.

[ + – ] Празднование 15-летия Фокуса

[ + – ] Празднование 15-летия Фокуса

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