Збільшення трафіку в 5 разів, збереження позицій друку. Підсумки 2021 року для Фокусу

2021-й став роком проривів та рекордів для Фокусу. Сайт видання продовжував зростати весь рік і до листопада-грудня зайняв міцні позиції у топ-15 ресурсів новин України.

2021 для журналу Фокус і сайту focus.ua видався вкрай насиченим. На сторінках видання та онлайн-ресурсі було опубліковано тисячі ексклюзивних матеріалів: новин, коментарів, аналітичних статей, авторських колонок, інтерв'ю та інших текстів. Загальна кількість матеріалів, опублікованих на сайті за 2021 рік, перевищила 30 тисяч.

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Середні охоплення сайту зросли в кілька разів і станом на кінець року focus.ua зайняв міцні позиції у ТОП-15 сайтів новин. Як за даними аналітичної системи Gemius, так і за оцінкою Similarweb.

У 2021 році трафік сайту focus.ua зріс у 5 разів

У листопаді-грудні 2021 року середньодобова кількість відвідувань сайту досягла 540 тис., це на 415% більше, ніж було роком раніше.

На 58% зросла середня тривалість сеансу.

Не залишилося на місці і цитування сайту. Кількість унікальних доменів-донорів, які залишили посилання на матеріали focus.ua, збільшилася з 9 тис. у грудні 2020 року до 58 тис. у грудні 2021 року, тобто в 6,4 рази, а загальна кількість сторінок, що посилаються, — з 465 тис. до 630 тис.

Покращив сайт свої позиції і в пошуковій видачі Google: з січня по грудень середня позиція на високочастотні запити покращала на 8 пунктів.

[ + – ] Телеграм-канал Фокусу на етапі наздоганяючого розвитку. У планах видання – вивести його в топ за підсумком 2022 року.

Народні голосування у 2021 році: блогери та сучасники, які змінили Україну

Ретельно вивірені редакційні рейтинги залишаються відмінною рисою Фокусу: ми щороку публікуємо добірки "100 найбагатших українців", "100 найвпливовіших українців", "100 найвпливовіших жінок України", топи найкращих менеджерів, роботодавців, шкіл та багато іншого. 2020 року ми вперше провели "народний" рейтинг — масове голосування на сайті за найвпливовіших українців та українок.

У травні 2021 року на сайті focus.ua вперше пройшло онлайн-голосування за "Топ-50 блогерів України". До лонг-листу потрапили 250 учасників, яких запропонували читачі сайту. Сторінку голосування відвідали понад 4,9 млн. разів, що стало рекордом для сайту.

[ + – ] Блогери, які опинились у топ-50 за результатами голосування

У серпні напередодні Дня незалежності на сайті пройшло голосування за "100 сучасників, які змінили Україну". Для нього було розроблено оновлену систему голосування: щоб віддати голос, необхідно було авторизуватися на сайті через Facebook, а у користувачів з'явилася можливість обрати варіант "довіряю" або "не довіряю" кожному з учасників. Завдяки цьому в рейтингу є градації за рівнями "довіри", "недовіри" та балансу "довіри" та "недовіри" до кожного з учасників.

Сторінку голосування відвідали понад 400 тис. разів.

2021 року Фокусу виповнилося 15 років

У 2021 році бренд Фокус відзначив своє 15-річчя: перший випуск журналу опинився на полицях магазинів у вересні 2006 року. З того моменту світ побачили понад 700 випусків тижневика.

За даними дослідницької компанії TNS "MMI Україна 2020/3 + 2020/4", аудиторія одного номера журналу Фокус становила близько 87,3 тис. осіб, завдяки чому він займав другий рядок рейтингу тижневиків ділової преси. Станом на кінець 2021 року охоплення видання залишилося на тому ж рівні.

Святкування 15-річного ювілею Фокусу відвідали безліч політиків, діячів культури, бізнесу та лідерів думок.

[ + – ] Святкування 15-річчя Фокусу

[ + – ] Святкування 15-річчя Фокусу

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