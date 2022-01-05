Мужчина устроил скандал в заведении "Пьяная вишня" после обращения "Доброго вечора, що бажаєте". Судя по профилю мужчины в соцсетях, в 2014 году он восторгался президентом России Владимиром Путиным.

В Мариуполе один из посетителей бара "Пьяная вишня" обматерил девушку-бармена и угрожал ей. Об этом сообщил местный Telegram-канал Х***вый Мариуполь и опубликовал видео происходящего.

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На кадрах видно, как мужчина показывает в камеру заведения средний палец и кричит: "Смотри сюда бл**ь еб***ая! Кто ты такая, чтобы на меня смотреть? В Днепре так не относятся к людям, как вы, пи***асы, здесь в Мариуполе", – обратился к бармену посетитель.

Во время общения он активно жестикулировал. Вместе с мужчиной в кафе пришла женщина, которая пыталась успокоить и вывести его на улицу.

"Мужику в "Пьяной вишне" не понравилось что девушка-бармен обратилась к нему на украинском языке. У мужика праздники еще не выветрились", – отмечается в сообщении.

Местный журналист Вячеслав Твердохлеб у себя в Facebook уточнил, что такую реакцию спровоцировало обращение бармена "Доброго вечора, що бажаєте". Мужчина кричал, что убьет девушку и требовал общения на русском языке, отметил Твердохлеб.

После ругани в кафе он устроил на улице драку.

Журналист отыскал страницу мужчины в Fаcebook. Судя по скриншоту профиля из соцсети, устроившего конфликт в кафе, возможно, зовут Евгений Янчев. В августе 2014 года он восхищался рисунком президента России Владимира Путина на капоте немецкого автомобиля.

Один из пользователей Facebook Максим Бородин отметил в комментариях к посту Твердохлеба, что этот мужчина был диджеем и ходил "всегда позитивный и доброжелательный".

"Не из-за языка или мовы происходит подобное. А из-за того, что быдло национальности не имеет", – написала пользователь Анна.

В Украине с 16 января прошлого года вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она предполагает, что специалисты сферы обслуживания по умолчанию должны работать на государственном языке и лишь по просьбе клиента его могут обслужить на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

С 16 июля 2021 года начали действовать новые нормы языкового закона. Они коснулись использования государственного языка в культуре, туризме, книгоиздательстве и распространении книжной продукции.

Напомним, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире телепередачи на "Украина 24" пять раз подряд не мог ответить на вопрос, до какого возраста он разговаривал на русском языке в быту.