"У Дніпрі так не ставляться!" У Маріуполі чоловік вилаяв барменку за українську мову (відео) (відео)

Чоловік влаштував скандал у закладі "П'яна вишня" після звернення: "Доброго вечора, що бажаєте". Судячи з профілю чоловіка в соцмережах, у 2014 році він захоплювався президентом Росії Володимиром Путіним.

У Маріуполі один із відвідувачів бару "П'яна вишня" ошукав дівчину-бармена та погрожував їй. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Х***вий Маріуполь" і опублікував відео того, що відбувається.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На кадрах видно, як чоловік показує в камеру закладу середній палець і кричить: "Дивись сюди бл**ь йоб***а! Хто ти така, щоб на мене дивитися? У Дніпрі так не ставляться до людей, як ви, пі* **аси, тут у Маріуполі", – звернувся до барменки відвідувач.

Під час спілкування він активно жестикулював. Разом із чоловіком у кафе прийшла жінка, яка намагалася заспокоїти його та вивести на вулицю.

"Мужику в "П'яній вишні" не сподобалося, що дівчина-бармен звернулася до нього українською мовою. У мужика свята ще не вивітрилися", – наголошується в повідомленні.

Місцевий журналіст В'ячеслав Твердохліб у себе у Facebook уточнив, що таку реакцію спровокувало звернення барменки: "Доброго вечора, що бажаєте". Чоловік кричав, що уб'є дівчину та вимагав спілкування російською мовою, зазначив Твердохліб.

Після лайки в кафе він влаштував на вулиці бійку.

Журналіст знайшов сторінку чоловіка у Facebook. Судячи зі скріншоту профілю із соцмережі, того, хто влаштував конфлікт у кафе, можливо, звуть Євген Янчев. У серпні 2014 року він захоплювався малюнком президента Росії Володимира Путіна на капоті німецького автомобіля.

Один із користувачів Facebook Максим Бородін зазначив у коментарях до посту Твердохліба, що цей чоловік був діджеєм і ходив "завжди позитивний і доброзичливий".

"Не через язик чи мову відбувається подібне. А через те, що бидло національності не має", — написала користувачка Анна.

В Україні з 16 січня минулого року набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона передбачає, що фахівці сфери обслуговування за умовчанням повинні працювати державною мовою та лише на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Із 16 липня 2021 року почали діяти нові норми мовного закону. Вони торкнулися використання державної мови в культурі, туризмі, книговидавництві та поширенні книжкової продукції.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі телепередачі на "Україна 24" п'ять разів поспіль не міг відповісти на запитання, до якого віку він розмовляв російською мовою в побуті.