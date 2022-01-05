Убытки свыше 22 млн грн: СБУ разоблачила преступную схему продажи зерна (фото)

Государственное предприятие, связанное с Минэкономики, покупало у частных фирм продукцию по заниженным ценам и продавало по рыночным.

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему купли-продажи сельскохозяйственной продукции по заниженным ценам. По предварительным оценкам, сумма убытков в результате масштабных хищений составила более 22 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Речь идет о предприятии, которое относится к сфере управления Министерства экономики.

По данным следствия, руководство госпредприятия, злоупотребляя служебным положением, подписывали "взаимовыгодные" договоры с подконтрольными частными фирмами на покупку-продажу зерна из собранного на землях госпредприятия и его филиалов урожая кукурузы и подсолнечника. Цены, указанные в договорах, были умышленно занижены.

Впоследствии приобретенную продукцию продавали уже по рыночным ценам, в том числе и на экспорт. Таким образом, продав собранный урожай на 15 тыс. га земель по рыночным ценам, злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму более 22 млн гривен.

В рамках расследования в Киеве, а также в Киевской и Сумской областях были проведены обыски, в результате которых обнаружена документация, свидетельствующая о противозаконных действиях и нереализованную продукцию на десятки миллионов гривен.

Сообщается, что сотрудниками прокуратуры продолжается следствие по уголовному производству согласно ст. 191 (Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура раскрыла хищение в размере 150 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. В преступной схеме находились руководство КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", генподрядчики и подрядчики.

Ровенская окружная прокуратура разоблачила сотрудников "Укрзализныци", которые ежемесячно разворовывали около 30 тонн горюче-смазочных материалов. Топливо откачивали с маневровых тепловозов.