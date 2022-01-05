Збитки понад 22 млн грн: СБУ викрила злочинну схему продажу зерна (фото)
Державне підприємство, пов'язане з Мінекономіки, купувало в приватних фірм продукцію за заниженими цінами та продавало за ринковими.
Служба безпеки України викрила злочинну схему купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. За попередніми оцінками, сума збитків у результаті масштабних розкрадань становила понад 22 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Йдеться про підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства економіки.
За даними слідства, керівництво держпідприємства, зловживаючи службовим становищем, підписувало "взаємовигідні" договори з підконтрольними приватними фірмами на купівлю-продаж зерна із зібраного на землях держпідприємства та його філій урожаю кукурудзи та соняшника. Ціни, зазначені в договорах, були навмисне занижені.
Згодом придбану продукцію продавали вже за ринковими цінами, зокрема й експорту. Таким чином, продавши зібраний урожай на 15 тис. га земель за ринковими цінами, зловмисники завдали збитків на загальну суму понад 22 млн гривень.
У межах розслідування в Києві, а також у Київській та Сумській областях було проведено обшуки, внаслідок яких виявлено документацію, що свідчить про протизаконні дії та нереалізовану продукцію на десятки мільйонів гривень.
Повідомляється, що працівниками прокуратури продовжується слідство з кримінального провадження згідно зі ст. 191 (Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура розкрила розкрадання в розмірі 150 млн гривень на будівництві Подільського мосту в Києві. У злочинній схемі було залучене керівництво КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва", генпідрядники та підрядники.
Рівненська окружна прокуратура викрила співробітників "Укрзалізниці", які щомісяця розкрадали близько 30 тонн паливно-мастильних матеріалів. Паливо відкачували з маневрових тепловозів.