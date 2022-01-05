Збитки понад 22 млн грн: СБУ викрила злочинну схему продажу зерна (фото)

Державне підприємство, пов'язане з Мінекономіки, купувало в приватних фірм продукцію за заниженими цінами та продавало за ринковими.

Служба безпеки України викрила злочинну схему купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. За попередніми оцінками, сума збитків у результаті масштабних розкрадань становила понад 22 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Йдеться про підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства економіки.

За даними слідства, керівництво держпідприємства, зловживаючи службовим становищем, підписувало "взаємовигідні" договори з підконтрольними приватними фірмами на купівлю-продаж зерна із зібраного на землях держпідприємства та його філій урожаю кукурудзи та соняшника. Ціни, зазначені в договорах, були навмисне занижені.

Згодом придбану продукцію продавали вже за ринковими цінами, зокрема й експорту. Таким чином, продавши зібраний урожай на 15 тис. га земель за ринковими цінами, зловмисники завдали збитків на загальну суму понад 22 млн гривень.

У межах розслідування в Києві, а також у Київській та Сумській областях було проведено обшуки, внаслідок яких виявлено документацію, що свідчить про протизаконні дії та нереалізовану продукцію на десятки мільйонів гривень.

Повідомляється, що працівниками прокуратури продовжується слідство з кримінального провадження згідно зі ст. 191 (Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура розкрила розкрадання в розмірі 150 млн гривень на будівництві Подільського мосту в Києві. У злочинній схемі було залучене керівництво КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва", генпідрядники та підрядники.

Рівненська окружна прокуратура викрила співробітників "Укрзалізниці", які щомісяця розкрадали близько 30 тонн паливно-мастильних матеріалів. Паливо відкачували з маневрових тепловозів.