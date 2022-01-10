Статистика коронавируса на 10 января: 1969 новых случаев COVID-19 и 1064 госпитализациии

Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 86 украинцев, а лидером по новым случаям заражения стал Киев.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1969 новых случаев заражения коронавирусом. Свежую статистику заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.

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В течение дня в больницы с коронавирусной болезнью или подозрением на COVID-19 госпитализировали 1064 человека. Жертвами инфекции стали 86 украинцев.

Коронавирус, как отмечают в Минздраве, за минувшие сутки также выявили у 94 детей и 41 медицинского работника.

За прошлый день в Украине:

заболело — 1969 человек;

выздоровело — 3517 человек;

летальные случаи — 86;

госпитализации — 1064.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

3 января — 970;

4 января — 1366;

5 января — 2028;

6 января — 1866;

7 января — 1752;

8 января — 840;

9 января — 1064.

Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом за сутки стали Киев, Харьковская и Киевская области:

Киев — 398 случаев;

Харьковская область — 192 случая;

Киевская область — 135 случаев;

Львовская область — 130 случаев;

Одесская область — 113 случаев.

В течение минувшего дня, по данным Минздрава, медики сделали 24283 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 10332;

методом ИФА — 908;

экспресс-тесты на антиген к вирусу — 13043;

С первого дня пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 3704442 человека;

выздоровело — 3514786 человек;

летальные случаи — 97325;

сделано ПЦР-тестов — 16966846.

Помимо этого, в течение минувших суток сделали 20376 прививок от COVID-19:

первая доза — 5850;

вторая доза — 12350;

дополнительная доза — 123;

бустерная вакцина — 2053.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса скончались 86 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин предупредил о росте госпитализаций пациентов с коронавирусом. По его словам, за последнюю неделю количество занятых койко-мест выросло на 663 и, по состоянию на 9 января, составляет 14841.

Самый высокий темп роста госпитализаций за семь дней зафиксирован в Херсонской и Черновицкой областях — 24% и 21% соответственно.

Евгений Истребин, анализируя последние данные, заявил, что Украина входит в новую волну заболеваемости COVID-19.

"Кто не вакцинировался, и не бустернулся, я не виноват, всех предупреждали, и всем рассказывали… Отдельный пламенный "привет" министру Ляшко (глава Минздрава Виктор Ляшко — ред.), который разрешение на бустеры откладывал до самого последнего момента. Это все можно было начать делать в декабре, но наши чиновники не умеют оперативно реагировать на возникающие угрозы", — продолжил системный аналитик в своей публикации.

Подытоживая, Евгений Истребин также раскритиковал программу президента Владимира Зеленского "1000 за вакцинацию", по которой пенсионеры пока не имеют возможности потратить деньги на приобретение лекарств.

[ + – ] В Украине увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом [ + – ] В Украине увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом [ + – ] В Украине увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом [ + – ] В Украине увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Напомним, в Украине приостановили программу по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Для исследования препарата, который был создан на дрожжах, ученые нуждались в инвестициях в размере 300-500 млн евро, однако Минздрав отказался финансировать проект.

Также сообщалось, что 8 января ученые Кипра сообщили о выявлении нового штамма коронавируса "Дельтакрон". Мутация вариантов "Дельта" и "Омикрон" была выявлена в образцах 25 пациентов.