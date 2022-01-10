Статистика коронавируса на 10 января: 1969 новых случаев COVID-19 и 1064 госпитализациии
Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 86 украинцев, а лидером по новым случаям заражения стал Киев.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1969 новых случаев заражения коронавирусом. Свежую статистику заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.
В течение дня в больницы с коронавирусной болезнью или подозрением на COVID-19 госпитализировали 1064 человека. Жертвами инфекции стали 86 украинцев.
Коронавирус, как отмечают в Минздраве, за минувшие сутки также выявили у 94 детей и 41 медицинского работника.
За прошлый день в Украине:
- заболело — 1969 человек;
- выздоровело — 3517 человек;
- летальные случаи — 86;
- госпитализации — 1064.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 3 января — 970;
- 4 января — 1366;
- 5 января — 2028;
- 6 января — 1866;
- 7 января — 1752;
- 8 января — 840;
- 9 января — 1064.
Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом за сутки стали Киев, Харьковская и Киевская области:
- Киев — 398 случаев;
- Харьковская область — 192 случая;
- Киевская область — 135 случаев;
- Львовская область — 130 случаев;
- Одесская область — 113 случаев.
В течение минувшего дня, по данным Минздрава, медики сделали 24283 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 10332;
- методом ИФА — 908;
- экспресс-тесты на антиген к вирусу — 13043;
С первого дня пандемии коронавируса в Украине:
- заболело — 3704442 человека;
- выздоровело — 3514786 человек;
- летальные случаи — 97325;
- сделано ПЦР-тестов — 16966846.
Помимо этого, в течение минувших суток сделали 20376 прививок от COVID-19:
- первая доза — 5850;
- вторая доза — 12350;
- дополнительная доза — 123;
- бустерная вакцина — 2053.
Системный аналитик Евгений Истребин предупредил о росте госпитализаций пациентов с коронавирусом. По его словам, за последнюю неделю количество занятых койко-мест выросло на 663 и, по состоянию на 9 января, составляет 14841.
Самый высокий темп роста госпитализаций за семь дней зафиксирован в Херсонской и Черновицкой областях — 24% и 21% соответственно.
Евгений Истребин, анализируя последние данные, заявил, что Украина входит в новую волну заболеваемости COVID-19.
"Кто не вакцинировался, и не бустернулся, я не виноват, всех предупреждали, и всем рассказывали… Отдельный пламенный "привет" министру Ляшко (глава Минздрава Виктор Ляшко — ред.), который разрешение на бустеры откладывал до самого последнего момента. Это все можно было начать делать в декабре, но наши чиновники не умеют оперативно реагировать на возникающие угрозы", — продолжил системный аналитик в своей публикации.
Подытоживая, Евгений Истребин также раскритиковал программу президента Владимира Зеленского "1000 за вакцинацию", по которой пенсионеры пока не имеют возможности потратить деньги на приобретение лекарств.
Напомним, в Украине приостановили программу по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Для исследования препарата, который был создан на дрожжах, ученые нуждались в инвестициях в размере 300-500 млн евро, однако Минздрав отказался финансировать проект.
Также сообщалось, что 8 января ученые Кипра сообщили о выявлении нового штамма коронавируса "Дельтакрон". Мутация вариантов "Дельта" и "Омикрон" была выявлена в образцах 25 пациентов.