"Денег нет": в Украине приостановилась разработка отечественной вакцины от коронавируса

Для исследования препарата, созданного на дрожжах, нужны были инвестиции в размере 300-500 млн евро, однако Минздрав отказался финансировать проект.

Разработка отечественной вакцины от коронавируса приостановилась из-за нехватки финансирования. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал глава Института биологии клеток НАНУ Андрей Сибирный.

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По его словам, группа львовских ученых полностью выполнила план работ: создание продуцентов (организмы, способные производить органические вещества из неорганических — ред.) вирусных белков на дрожжах, очищение белков и подтверждение их высокой иммуногенности (появление антител у подопытных животных — ред.).

На следующем этапе, как отмечает академик Андрей Сибирный, разработчикам нужно было проверить, защищают ли созданные белки трансгенных мышей от смерти, которая может быть спровоцирована коронавирусной болезнью. Подобные исследования планировали проводить на территории Польши, поскольку в Украине нет необходимых лабораторий.

"Не удалось (провести исследования — ред.), поскольку Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", — заявил глава Института НАНУ.

Главным недостатком проекта по созданию отечественной вакцины от коронавируса Андрей Сибирный назвал нехватку финансирования. Программа по исследованию разработки была оценена в 300 тысяч евро, однако для полноценного создания препарата необходимы были миллионные инвестиции от государства.

"Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных — сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем это финансировать. Пусть Фонд (Нацфонд исследований — ред.) этим занимается". Это зависло (разработка отечественной вакцины — ред.). Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", — продолжил ученый.

Руководитель Института НАНУ также не видит перспектив создания отечественной вакцины от коронавируса, однако считает, что Украина нуждается в разработке собственных препаратов.

Отметим, что речь о создании национального препарата от COVID-19 шла еще в конце 2020 года. Президент Владимир Зеленский в ходе интервью четырем телеканалам в октябре анонсировал производство украинского вакцины от коронавируса, разработка которой длилась в течение шести месяцев.

Уже в апреле 2021 года глава профильного комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявлял, что из бюджета на разработку украинской вакцины выделили 130 млн гривен. Нардеп также утверждал, что Кабмин найдет дополнительное финансирование, если ученым удастся создать свой препарат.

Уже в мае Институт биологии клеток НАНУ сообщил, что ученые приступили к созданию украинской вакцины от коронавируса на основе дрожжей. Разработку отечественного препарата планировали завершить к концу 2021 года.

В этом же месяце глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине разрабатывают сразу три отечественные вакцины от COVID-19 — два препарата за счет бюджетных средств, а третий — с привлечением инвесторов.

В начале ноября ученые Института биологии клеток НАНУ отчитались о начале тестирования украинской вакцины, которая была создана на дрожжах. Специалисты отмечали, что исследования проходят в польском Гданське, поскольку в Украине нет необходимых для опытов лабораторий.