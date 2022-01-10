Статистика коронавірусу станом на 10 січня: 1 969 нових випадків COVID-19 і 1 064 госпіталізації
Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 86 українців, а лідером із нових випадків зараження став Київ.
В Україні минулої доби зафіксовано 1 969 нових випадків зараження коронавірусом. Свіжу статистику захворюваності оприлюднила пресслужба МОЗ.
Протягом дня до лікарень з коронавірусною хворобою або підозрою на COVID-19 госпіталізували 1 064 особи. Жертвами інфекції стали 86 українців.
Коронавірус, як зазначають у МОЗ, за минулу добу також виявили у 94 дітей і 41 медичного працівника.
За минулий день в Україні:
- захворіли — 1 969 осіб;
- одужали — 3 517 осіб;
- летальні випадки — 86;
- госпіталізації — 1 064.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 3 січня — 970;
- 4 січня — 1 366;
- 5 січня — 2 028;
- 6 січня — 1 866;
- 7 січня — 1 752;
- 8 січня — 840;
- 9 січня — 1 064.
Лідерами з нових випадків зараження коронавірусом за добу стали Київ, Харківська та Київська області:
- Київ — 398 випадків;
- Харківська область — 192 випадки;
- Київська область — 135 випадків;
- Львівська область — 130 випадків;
- Одеська область — 113 випадків.
Протягом минулого дня, за даними МОЗ, медики зробили 24 283 тести на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 10 332;
- методом ІФА — 908;
- експрес-тести на антиген до вірусу — 13 043;
З першого дня пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіли — 3 704 442 особи;
- одужали — 3 514 786 осіб;
- летальні випадки — 97 325;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 966 846.
Крім цього, протягом минулої доби зробили 20 376 щеплень від COVID-19:
- перша доза — 5 850;
- друга доза — 12 350;
- додаткова доза — 123;
- бустерна вакцина — 2 053.
Системний аналітик Євген Істребін попередив про зростання госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом. За його словами, за останній тиждень кількість зайнятих ліжко-місць зросла на 663 і станом на 9 січня становить 14 841.
Найвищий темп зростання госпіталізацій за сім днів зафіксовано у Херсонській та Чернівецькій областях — 24% та 21% відповідно.
Євген Істребін, аналізуючи останні дані, заявив, що Україна входить у нову хвилю захворюваності на COVID-19.
"Хто не вакцинувався, і не бустернувся, я не винен, усіх попереджали, і всім розповідали... Окремий полум'яний "привіт" міністрові Ляшку (голова МОЗ Віктор Ляшко — ред.), який дозвіл на бустери відкладав до останнього моменту. Це все можна було почати робити в грудні, але наші чиновники не вміють оперативно реагувати на загрози, що виникають", — продовжив системний аналітик у своїй публікації.
Підсумовуючи, Євген Істребін також розкритикував програму президента Володимира Зеленського "1 000 за вакцинацію", за якою пенсіонери поки що не мають можливості витратити гроші на придбання ліків.
Нагадаємо, в Україні призупинили програму з розробки вітчизняної вакцини від коронавірусу. Для дослідження препарату, який був створений на дріжджах, учені потребували інвестицій у розмірі 300-500 млн євро, проте МОЗ відмовилося фінансувати проєкт.
Також повідомлялося, що 8 січня вчені Кіпру повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу "Дельтакрон". Мутація варіантів "Дельта" й "Омікрон" була виявлена у зразках 25 пацієнтів.