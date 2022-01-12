Украинские полицейские не проводили "итальянскую забастовку", — Клименко

Глава Нацполиции рассказал, что подобные призывы действительно были, но "ни одно подразделение не пошло на это".

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что сотрудники Нацполиции не проводили так называемую "итальянскую забастовку" и выполняли свои служебные обязанности в штатном режиме. Об этом глава ведомства заявил в интервью журналистам издания "Цензор.нет".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По словам Клименко, ни одно из подразделений Нацполиции не решилось пойти на этот шаг, хотя в Сети активно распространялась информация о том, что полицейские массово увольняются, а те кто остался, хотят устроить "итальянскую забастовку" — частично выполнять свои обязанности.

"Мы отслеживаем ситуацию с первого дня. "Итальянская забастовка" – это когда оформляется только 130 статья КУоАП (вождение в нетрезвом виде) и тяжелые ДТП. Мысли такие были, призывы тоже, но ни одно из подразделений не пошло на это", — сказал Клименко.

Относительно угроз и жалоб на низкие зарплаты со стороны некоторых сотрудников глава ведомства убежден, что это всего лишь попытка создать информационное напряжение.

"Некоторые сотрудники и сочувствующие начали разгонять в социальных сетях и Telegram-каналах информацию, что кто-то где-то не хочет работать и угрожает "итальянской забастовкой". Вот и все", – отметил Клименко.

Глава Нацполиции пояснил, что возмущения среди сотрудников начались после того, как некий правоохранительный орган, какой именно Клименко не уточнил, обладая достаточным бюджетом, выплатил своим сотрудникам в конце года премию. И когда об этом узнали полицейские, поднялся "шквал недовольства", поскольку у Нацполиции для премиальных своим сотрудникам не было денег.

"С этого началось нагнетание ситуации. Но людей, которым просто не хватает денег, чтобы купить подарки родственникам к новогодним праздникам, можно понять", – заявил Клименко

В то же время глава ведомства сообщил, что в 2022 полицейским повысят зарплату: на 10% больше будут получать патрульные, кинологи, участковые, взрывотехники, полицейские особого назначения, полиция диалога, конвойная служба, ювенальная превенция. А следователям, дознавателям, оперативникам территориальных подразделений выплатят с января по плюс 5% и еще дополнительно 5% с февраля месяца.

Напомним, что в сети появилась информация о том, что сотрудники Национальной полиции жалуются на низкие зарплаты, а также невыплату карантинных надбавок. Кроме того полицейских не устраивало то, что им приходиться за свой счет оплачивать топливо для автомобилей, которые используются во время работы.

Также стало известно, что в Запорожской области в канун Нового года уволились 30 сотрудников Токмакского городского отделения полиции. Однако позже пресс-служба Нацполиции области опровергла эту информацию и заявила, что полицейские работают в полном составе и штатном режиме.