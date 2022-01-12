Українські поліцейські не проводили "італійський страйк", — Клименко

Глава Нацполіції розповів, що подібні заклики справді були, але "жоден підрозділ не пішов на це".

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що співробітники Нацполіції не проводили так званий "італійський страйк" і здійснювали свої службові обов'язки у штатному режимі. Про це глава відомства заявив в інтерв'ю журналістам "Цензор.нет".

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За словами Клименка, жодний із підрозділів Нацполіції не наважився піти на цей крок, хоча в мережі активно поширювалася інформація про те, що поліцейські масово звільняються, а ті, хто залишився, хочуть влаштувати "італійський страйк" — частково виконувати свої обов'язки.

"Ми відслідковуємо ситуацію з першого дня. "Італійський страйк" — це коли оформляється лише 130 стаття КУпАП (кермування у нетверезому вигляді) та важкі ДТП. Думки такі були, заклики теж, але жодний із підрозділів не пішов на це", — сказав Клименко.

Щодо погроз і скарг на низькі зарплати з боку деяких співробітників глава відомства переконаний, що це лише спроба створити інформаційну напругу.

"Деякі співробітники та співчувальники почали розганяти в соціальних мережах і Telegram-каналах інформацію, що хтось десь не хоче працювати та загрожує "італійським страйком". Ось і все", — зазначив Клименко.

Глава Нацполіції пояснив, що обурення серед співробітників почалися після того, як якийсь правоохоронний орган, який саме Клименко не уточнив, маючи достатній бюджет, виплатив своїм співробітникам наприкінці року премію. І коли про це дізналися поліцейські, піднявся "шквал невдоволення", оскільки Нацполіція для преміальних своїм співробітникам не мала грошей.

"З цього почалося нагнітання ситуації. Але людей, яким просто не вистачає грошей, щоб купити подарунки родичам до новорічних свят, можна зрозуміти", — заявив Клименко

Водночас глава відомства повідомив, що в 2022 році поліцейським підвищать зарплату: на 10% більше отримуватимуть патрульні, кінологи, дільничні, вибухотехніки, поліцейські особливого призначення, поліція діалогу, конвойна служба, ювенальна превенція. А слідчим, дізнавачам, оперативникам територіальних підрозділів виплатять із січня по плюс 5% і ще додатково 5% із лютого.

Нагадаємо, що в мережі з'явилася інформація про те, що співробітники Національної поліції скаржаться на низькі зарплати, а також невиплату карантинних надбавок. Крім того, поліцейських не влаштовувало те, що їм доводиться за свій рахунок оплачувати паливо для автомобілів, які використовуються під час роботи.

Також стало відомо, що в Запорізькій області напередодні Нового року звільнилося 30 співробітників Токмацького міського відділення поліції. Проте пізніше пресслужба Нацполіції області спростувала цю інформацію та заявила, що поліцейські працюють у повному складі та штатному режимі.