Проблемы с персоналом, тормозами и колеями: за что "Укрзализныцю" хотели лишить лицензии

Некоторые диспетчеры перевозчика не имели квалификации для работы в сфере железнодорожного транспорта, а опасные грузы в компании могли возить без нужных свидетельств и маркировок.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") на запрос Фокуса предоставила документ с перечнем нарушений, из-за которых акционерное общество "Укрзализныця" в начале 2022-го года могло остаться без лицензии на перевозку пассажиров и опасных грузов с отходами на железнодорожном транспорте.

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[ + – ] Ответ "Укртрансбезопасности" на запрос Фокуса [ + – ] Ответ "Укртрансбезопасности" на запрос Фокуса

По итогам внеплановой проверки компании-перевозчика 24 декабря 2021-го года был составлен акт "о невыполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий". На основании этого документа глава "Укртрансбезопасности" подписал приказ №1044 от 30 декабря об остановке действия лицензии АО "Укрзализныця", который должен был вступить в силу через десять рабочих дней. Впрочем, компания подала регулятору заявление об устранении "значительной части нарушений", после чего тот приказом №17 от 13 января 2022-го года возобновил действие ее лицензии на перевозку пассажиров и опасных грузов с отходами на железнодорожном транспорте.

Какие нарушения обнаружили во время проверки в "Укрзализныце"

Из копии акта "о невыполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий" АО "Укрзализныця", который "Укртрансбезопасность" предоставила на запрос Фокуса, стало известно, что некоторый персонал перевозчика не владел квалификациями, необходимыми для сотрудников сферы железнодорожного транспорта. В частности, на региональном центре управления движения №1 диспетчер Давидюк Т. не знала требований правил безопасности и порядка ликвидации последствия аварийных ситуаций с опасными грузами.

В акте говорится, что машинисты электровозов и их помощники на производственных подразделениях "Локомотивное депо Кременчуг" и "Локомотивное депо Дарница" возили опасные грузы без необходимого на это свидетельства. Также в "Укрзализныце" обнаружили пять вагонов, перевозивших такие грузы без должной маркировки.

Кроме того, сказано в документе, "Укрзализныця" допустила нарушения на нескольких участках эксплуатации железнодорожных колей.

"На 4-м километре пк 7 парная колея перегона "Борщаговка — Почайная" ширина плеча балластной призмы на малом мосту меньше 25 см… На 5-м километре перегона "Борщаговка – Почайная" ширина плеча балластной призмы на малом мосту меньше 25 см, значительное загрязнение балласта", — говорится в акте.

На железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киеве на участке "Дарница — Киев-Демеевский" отсутствовала судоходная сигнализация. Сам мост не был принят в эксплуатацию, как и построенная техническая пассажирская станция "Дарница".

"Субъект хозяйствования не обеспечивает проведение осмотра подводной части опор ж/д моста 16/17 километров направления "Святошин – Дарница" не менее одного раза в десять лет… Филиал "Пассажирская компания" не проводит тормозные испытания для проверки режима управления тормозами в поездах", — говорится в документе.

Детальнее об этих и других нарушениях, обнаруженных во время проверки в "Укрзализныце" в 2021-м году, можно узнать из копии акта ниже.

[ + – ] Акт о нарушениях в "Укрзализныце" от 24 декабря 2021 года [ + – ] Акт о нарушениях в "Укрзализныце" от 24 декабря 2021 года [ + – ] Акт о нарушениях в "Укрзализныце" от 24 декабря 2021 года [ + – ] Акт о нарушениях в "Укрзализныце" от 24 декабря 2021 года [ + – ] Акт о нарушениях в "Укрзализныце" от 24 декабря 2021 года [ + – ] Акт о нарушениях в "Укрзализныце" от 24 декабря 2021 года [ + – ] Акт о нарушениях в "Укрзализныце" от 24 декабря 2021 года

Ранее в "Укрзализныце" сообщали, что новый 2022-й год в поездах должны были встретить около 10 тыс. пассажиров. Примечательно, что 2021-й год в вагонах железнодорожного транспорта встретили примерно 5,4 тыс. пассажиров.