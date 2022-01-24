Проблеми з персоналом, гальмами та коліями: за що "Укрзалізницю" хотіли позбавити ліцензії

Деякі диспетчери перевізника не мали кваліфікації для роботи у сфері залізничного транспорту, а небезпечні вантажі до компанії могли возити без свідчень і маркувань.

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") на запит Фокуса надала документ із переліком порушень, через які акціонерне товариство "Укрзалізниця" на початку 2022-го року могло залишитися без ліцензії на перевезення пасажирів і небезпечних вантажів із відходами на залізничному транспорті.

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[ + – ] Відповідь "Укртрансбезпеки" на запит Фокуса [ + – ] Відповідь "Укртрансбезпеки" на запит Фокуса

За підсумками позапланової перевірки компанії-перевізника 24 грудня 2021 року було складено акт "про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов". На підставі цього документа глава "Укртрансбезпеки" підписав наказ №1044 від 30 грудня про зупинення дії ліцензії АТ "Укрзалізниця", який мав набути чинності через десять робочих днів. Утім, компанія подала регулятору заяву про усунення "значної частини порушень", після чого той наказом №17 від 13 січня 2022 року відновив дію її ліцензії на перевезення пасажирів і небезпечних вантажів із відходами на залізничному транспорті.

Які порушення виявили під час перевірки в "Укрзалізниці"

Із копії акту "Про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов" АТ "Укрзалізниця", який "Укртрансбезпека" надала на запит Фокуса, стало відомо, що певний персонал перевізника не володів кваліфікаціями, необхідними дляпрацівників сфери залізничного транспорту. Зокрема, на регіональному центрі управління руху №1 диспетчерка Давидюк Т. не знала вимог правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій із небезпечними вантажами.

В акті йдеться про те, що машиністи електровозів і їхні помічники на виробничих підрозділах "Локомотивне депо Кременчук" і "Локомотивне депо Дарниця" возили небезпечні вантажі без необхідного на це свідоцтва. Також в "Укрзалізниці" виявили п'ять вагонів, які перевозили такі вантажі без належного маркування.

Крім того, сказано в документі, "Укрзалізниця" допустила порушення на кількох ділянках експлуатації залізничних колій.

"На 4-му кілометрі пк 7 парна колія перегону "Борщагівка — Почайна" ширина плеча баластної призми на малому мосту менше 25 см… На 5-му кілометрі перегону "Борщагівка – Почайна" ширина плеча баластної призми на малому мосту менша 25 см, значне забруднення баласту", — йдеться в акті.

На залізнично-автомобільному мосту через Дніпро в Києві на ділянці "Дарниця — Київ-Деміївський" була відсутня судноплавна сигналізація. Сам міст не був прийнятий в експлуатацію, як і збудована технічна пасажирська станція "Дарниця".

"Суб'єкт господарювання не забезпечує проведення огляду підводної частини опор залізничного мосту 16/17 кілометрів напрямку "Святошин – Дарниця" не менше одного разу на десять років… Філія "Пасажирська компанія" не проводить гальмівні випробування для перевірки режиму керування гальмами в поїздах", — йдеться в документі.

Детальніше про ці та інші порушення, виявлені під час перевірки в "Укрзалізниці" у 2021-му році, можна дізнатися з копії акта нижче.

[ + – ] Акт про порушення в "Укрзалізниці" від 24 грудня 2021 року [ + – ] Акт про порушення в "Укрзалізниці" від 24 грудня 2021 року [ + – ] Акт про порушення в "Укрзалізниці" від 24 грудня 2021 року [ + – ] Акт про порушення в "Укрзалізниці" від 24 грудня 2021 року [ + – ] Акт про порушення в "Укрзалізниці" від 24 грудня 2021 року [ + – ] Акт про порушення в "Укрзалізниці" від 24 грудня 2021 року [ + – ] Акт про порушення в "Укрзалізниці" від 24 грудня 2021 року

Раніше в "Укрзалізниці" повідомляли, що новий 2022-й рік у поїздах мали зустріти близько 10 тис. пасажирів. Примітно, що 2021 рік у вагонах залізничного транспорту зустріли приблизно 5,4 тис. пасажирів.