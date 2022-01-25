ДТП в Харькове: водителя, сбившего детей на пешеходном переходе, выпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения по ходатайству прокуратуры, поскольку там считают, что содержать под стражей подозреваемого в нетяжком преступлении незаконно.

Водителя автомобиля Toyota Land Cruiser Дмитрия Лысенко, который в ноябре 2021 года в состоянии наркотического опьянения сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, выпустили из следственного изолятора. Об этом сообщает Depo.Харьков.

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Отмечается, что харьковский суд сменил меру пресечения Лысенко и выпустил на свободу под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

"Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Соответственно, статью переквалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения)" — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что прокуратура инициировала изменение меры пресечения перед судом, поскольку считает, что содержать в СИЗО человека, подозреваемого в нетяжком преступлении, противозаконно. Поэтому суд 24 января принял решение выпустить виновника ДТП под домашний арест.

Напомним, что 11 ноября 2021 на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota, за рулем которого находился Дмитрий Лысенко, сбил двух детей на переходе, которые возвращались из школы.

По результатам экспертизы на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ было установлено, что Лысенко водил автомобиль в состоянии наркотического опьянения, предположительно под метадоном.

По решению Харьковского апелляционного суда виновнику установили залог в сумме 3 178 000 грн, при этом прокуратура требовала увеличить сумму залога до 10 млн гривен.