ДТП у Харкові: водія, який збив дітей на пішохідному переході, випустили із СІЗО

Суд змінив запобіжний захід за клопотанням прокуратури, оскільки там вважають, що утримувати під вартою підозрюваного в нетяжкому злочині незаконно.

Водія автомобіля Toyota Land Cruiser Дмитра Лисенка, який у листопаді 2021 року в стані наркотичного сп'яніння збив двох дітей на пішохідному переході у Харкові, випустили зі слідчого ізолятора. Про це повідомляє Depo.Харків.

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Зазначається, що харківський суд змінив запобіжний захід Лисенку та випустив на волю під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

"Експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості. Відповідно, статтю перекваліфікували за ч. 1 ст. 286 КК України (Водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння)" — зазначили в прокуратурі.

У відомстві додали, що прокуратура ініціювала зміну запобіжного заходу перед судом, оскільки вважає, що утримувати в СІЗО людину, підозрювану в нетяжкому злочині, протизаконно. Тож суд 24 січня ухвалив рішення випустити винуватця ДТП під домашній арешт.

Нагадаємо, що 11 листопада 2021 року на проспекті Науки в Харкові автомобіль Toyota, за кермом якого знаходився Дмитро Лисенко, збив двох дітей на переході, які поверталися зі школи.

За результатами експертизи на наявність у крові алкоголю чи наркотичних речовин було встановлено, що Лисенко кермував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння, імовірно під метадоном.

За рішенням Харківського апеляційного суду винуватцю встановили заставу в сумі 3 178 000 грн, при цьому прокуратура вимагала збільшити суму застави до 10 млн гривень.