СМИ сообщили, что частная школа KIS перешла в онлайн из-за эвакуации. Там все отрицают

Журналисты утверждали, что школа перешла в дистанционный формат обучения из-за выезда из Украины родителей-граждан США. В KIS сообщили Фокусу, что они продолжают работать в штатном режиме и в ближайшую неделю не планируют уходить в онлайн.

Во вторник, 25 января, некоторые средства массовой информации сообщили, что Киевская международная школа (Kyiv International School, KIS), которую "Управление международными школами" Государственного департамента США рекомендует для получения образования детьми американских граждан, временно находящихся на территории Украины, перешла в дистанционный формат обучения. Журналисты утверждали, что случилось это из-за массовой эвакуации родителей с членами их семей из Киева на фоне угрозы возможного вторжения РФ. Впрочем, в самой KIS в разговоре с Фокусом эту информацию опровергли.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"На текущий момент школа работает в штатном режиме. Нет, на онлайн не перешли, дети все учатся", — заверили в школе Фокус.

Предоставить оперативной информации о количестве учеников, которые не появились на занятиях, в учреждении не смогли, однако подчеркнули, что в ближайшее время переход в дистанционный формат обучения не планируется.

"В ближайшую неделю точно нет", — сообщили в KIS.

Киевская международная школа была учреждена в 1992 году для детей сотрудников посольств и бизнесменов, которые временно или на постоянной основе работали в Киеве. Она входит в группу "Качественные международные школы", в составе которой является членом Центральной и восточной ассоциации европейских школ. Преподавание в KIS проходит на английском языке.

Напомним, накануне, 24 января, Госдеп США разрешил сотрудникам посольства в Киеве добровольно покинуть Украину на фоне "усилий РФ по дестабилизации ситуации". При этом американское внешнеполитическое ведомство обязало членов семей сотрудников дипведомства выехать из страны в обязательном порядке.

Вскоре после этого издание BBC сообщило, что из Украины начала вывозить дипломатов Великобритания. По информации журналистов, в Лондон планировали вернуть около половины сотрудников киевского посольства.

Позже сообщалось, что власти Германии, Австралии и Израиля также собирались эвакуировать из Украины своих граждан. 25 января в представительстве Евросоюза в Киеве сообщили Фокусу, что не рассматривают вариант эвакуации дипперсонала и членов их семей из Украины.