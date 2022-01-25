ЗМІ повідомили, що приватна школа KIS перейшла в онлайн через евакуацію. Там усе заперечують

Журналісти стверджували, що школа перейшла на дистанційний формат навчання через виїзд із України батьків-громадян США. У KIS повідомили Фокусу, що вони продовжують працювати в штатному режимі та найближчого тижня не планують йти в онлайн.

У вівторок, 25 січня, деякі засоби масової інформації повідомили, що Київська міжнародна школа (Kyiv International School, KIS), яку "Управління міжнародними школами" Державного департаменту США рекомендує для здобуття освіти дітьми американських громадян, які тимчасово перебувають на території України, перейшла в дистанційний формат навчання. Журналісти стверджували, що це сталося через масову евакуацію батьків із членами їхніх сімей із Києва на тлі загрози можливого вторгнення РФ. Утім, у самій KIS у розмові з Фокусом цю інформацію заперечили.

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"Наразі школа працює в штатному режимі. Ні, в онлайн не перейшли, діти всі навчаються", — запевнили в школі Фокус.

Надати оперативну інформацію про кількість учнів, які не з'явилися на заняттях, в установі не змогли, проте наголосили, що найближчим часом перехід у дистанційний формат навчання не планується.

"Найближчого тижня точно ні", — повідомили в KIS.

Київська міжнародна школа була заснована у 1992 році для дітей співробітників посольств і бізнесменів, які тимчасово або на постійній основі працювали в Києві. Вона входить до групи "Якісні міжнародні школи", у складі якої є членом Центральної та східної асоціації європейських шкіл. Викладання в KIS ведеться англійською мовою.

Нагадаємо, напередодні, 24 січня, Держдеп США дозволив співробітникам посольства в Києві добровільно залишити Україну на тлі "зусиль РФ щодо дестабілізації ситуації". При цьому американське зовнішньополітичне відомство зобов'язало членів сімей працівників дипвідомства виїхати з країни в обов'язковому порядку.

Незабаром після цього видання ВВС повідомило, що з України почала вивозити дипломатів Великобританія. За інформацією журналістів, до Лондона планували повернути близько половини співробітників київського посольства.

Пізніше повідомлялося, що влада Німеччини, Австралії й Ізраїлю також збиралася евакуювати з України своїх громадян. 25 січня в представництві Євросоюзу в Києві повідомили Фокусу, що не розглядають варіант евакуації дипперсоналу та членів їхніх сімей із України.