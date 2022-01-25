В Украине еще одна АЭС отключила энергоблок: что известно

Инцидент произошел на Запорожской АЭС, где остановили четвертый энергоблок. Предполагается, что ремонт займет 2 дня – включить его планируют утром 27 января.

Руководство Запорожской АЭС приняло решение отключить от энергосистемы четвертый энергоблок. Сделано это было с тем, чтобы устранить газовую неплотность турбогенератора. Об этом сообщает пресс-центр АЭС на своем сайте.

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"Согласно поданной заявке 25 января 2022 года, планируется отключение от энергосистемы энергоблока №4 Запорожской АЭС для устранения газовой неплотности турбогенератора", — отмечается в публикации.

Сообщается, что проведение работ запланировано до 7 утра 27 января. В дальнейшем энергоблок планируется вновь подключить к энергосистеме. Сейчас на Запорожской АЭС действует 5 энергоблоков, с суммарной мощностью генераторов 4 770 МВт.

По словам представителей пресс-службы, сейчас радиационный фон на территории, где расположена АЭС, а также в санитарно-защитной зоне соответствует естественному радиационному фону. Это 8-12 микрорентген в час.

Атомная электростанция в Запорожской области со своими 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 и суммарной мощностью 6 ГВт считается крупнейшей в Европе.

Напомним, что Украина собирается впервые запустить все атомные энергоблоки. Сейчас в Украине из 15 атомных энергоблоков в эксплуатации находится только 12. Вместе с тем, у энергосистемы в целом достаточный резерв мощности для стационарной работы.

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