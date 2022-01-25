В Україні ще одна АЕС відключила енергоблок: що відомо

Інцидент трапився на Запорізькій АЕС, де зупинили четвертий енергоблок. Передбачається, що ремонт триватиме 2 дні — увімкнути його планують уранці 27 січня.

Керівництво Запорізької АЕС вирішило відключити від енергосистеми четвертий енергоблок. Зроблено це було для того, щоб усунути газову нещільність турбогенератора. Про це повідомляє пресцентр АЕС на своєму сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Згідно з поданою заявкою 25 січня 2022 року, планується відключення від енергосистеми енергоблоку №4 Запорізької АЕС для усунення газової нещільності турбогенератора", — наголошується в публікації.

Повідомляється, що проведення робіт заплановано до 7 ранку 27 січня. Надалі енергоблок планується знову підключити до енергосистеми. Наразі на Запорізькій АЕС діє 5 енергоблоків, із сумарною потужністю генераторів 4 770 МВт.

За словами представників пресслужби, зараз радіаційний фон на території, де розташована АЕС, а також у санітарно-захисній зоні відповідає природному радіаційному фону. Це 8-12 мікрорентгенів на годину.

Атомна електростанція у Запорізькій області зі своїми 6 енергоблоками типу ВВЕР-1000 та сумарною потужністю 6 ГВт вважається найбільшою в Європі.

Нагадаємо, що Україна збирається вперше запустити всі атомні енергоблоки. Наразі в Україні з 15 атомних енергоблоків в експлуатації перебуває лише 12. Водночас енергосистема має загалом достатній резерв потужності для стаціонарної роботи.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін може використовувати українські АЕС як зброю. Кремль може вдатися до радикального способу перетворити Україну на зону відчуження і добитися для себе такої бажаної зони безпеки. Про це пише американське видання.

Міноборони України вирішило посилити охорону об'єктів критичної інфраструктури у разі відкритого конфлікту з РФ. У відомстві розповіли про посилення ракетного прикриття важливих держоб'єктів, повітряного простору, АЕС, ГЕС та деяких інших.