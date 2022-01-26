"Покупаю еду в кредит": медики столичной "скорой" вышли на пикет из-за невыплаты зарплат (видео)

Врачи утверждают, что не получают заработную плату уже два месяца и требуют у руководителей объяснений. А чиновники внятно объяснить причину инцидента не смогли.

Медики Киевской городской больницы скорой медицинской помощи вышли на митинг, так как уже два месяца не получают зарплату. Кроме того, они не получают доплат за работу в ночные смены и за дежурство по праздникам, сообщается в видеосюжете Вікна-новини.

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Также медработники, которые брали больничный в прошлом году до сих пор не получили соответствующих выплат. Медсестра больницы по имени Иванна призналась журналистам, что зарплата у нее 7 тысяч гривен, но из них она получила только тысячу, причем — за декабрь. В январе никаких выплат не было.

"Я вчера покупала еду в кредит", — рассказала медработник.

Кроме того, более 400 сотрудников предприятия переболели коронавирусом. Однако, почти год они не могут получить больничные выплаты, так как руководство медучреждения требует от них доказательств, что заражение произошло от пациентов.

Что сказали чиновники?

На акцию сотрудников отреагировало руководство учреждения. Исполняющий обязанности директора Киевской больницы скорой помощи Ивана Борисенко сообщил, что общая задолженность по зарплате на сегодняшний день составила 12 млн 600 тыс. грн. Причина невыплат в этом году, по словам чиновника, заключается в отсутствии соответствующего договора с Национальной службой здоровья Украины, который еще не успели подписать. Задолженность же за прошлый год возникла потому, что НСЗУ уменьшила выплаты медучреждению из-за сокращения количества пациентов. Однако, в Нацслужбе здоровья это отрицают.

"В прошлом году НСЗУ выплатила больнице более 226 млн грн. Все, что должна была выплатить НСЗУ, она выплатила. А уровень зарплат и своевременность выплат — это уже зона ответственности руководителя медучреждения", — рассказала заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

В ходе акции протеста ее участники пришли к выводу о необходимости смены руководства больницы. Однако, назначить новое руководство может только орган местного самоуправления, то есть Киевсовет, через открытый конкурс, с учетом мнения коллектива.

Напомним, 25 января под парламентом проходила акция протеста. Предприниматели в ходе митинга требовали отменить обязательное использование кассовых аппаратов, из-за чего нардепам пришлось покидать здание Верховной Рады через подземные ходы.

Ранее Фокус сообщал, что в Киевской больнице скорой медицинской помощи произошло массовое заражение коронавирусом. Инфекционная вспышка произошла в отделении кардиологии, которое оперативно продезинфицировали и закрыли. Однако, 20 медиков успели заразиться COVID-19.