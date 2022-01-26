"Купую їжу в кредит": медики столичної "швидкої" вийшли на пікет через невиплату зарплат (відео)

Лікарі стверджують, що не отримують заробітну плату вже два місяці та вимагають у керівників пояснень. А чиновники виразно пояснити причину інциденту не змогли.

Медики Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на мітинг, бо вже два місяці не одержують зарплату. Крім того, вони не отримують доплат за роботу у нічні зміни та за чергування у свята, повідомляється у відеосюжеті Вікна-новини.

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Також медпрацівники, які брали лікарняний минулого року, досі не отримали відповідних виплат. Медсестра лікарні на ім'я Іванна зізналася журналістам, що зарплата у неї 7 тисяч гривень, але з них вона отримала лише тисячу, причому — за грудень. У січні жодних виплат не було.

"Я вчора купувала їжу в кредит", — розповіла медпрацівниця.

Крім того, понад 400 співробітників підприємства перехворіли на коронавірус. Проте майже рік вони не можуть отримати лікарняні виплати, оскільки керівництво медустанови вимагає від них доказів, що зараження відбулося від пацієнтів.

Що сказали урядовці?

На акцію працівників відреагувало керівництво установи. Виконувач обов'язків директора Київської лікарні швидкої допомоги Іван Борисенко повідомив, що загальна заборгованість із зарплати на сьогодні склала 12 млн 600 тис. грн. Причина цьогорічних невиплат, за словами чиновника, полягає у відсутності відповідного договору з Національною службою здоров'я України, який ще не встигли підписати. Заборгованість за минулий рік виникла тому, що НСЗУ зменшила виплати медзакладу через скорочення кількості пацієнтів. Однак у Нацслужбі здоров'я це заперечують.

"Минулого року НСЗУ виплатила лікарні понад 226 млн грн. Все, що мала виплатити НСЗУ, вона виплатила. А рівень зарплат та своєчасність виплат — це вже зона відповідальності керівника медустанови", — розповіла заступниця голови Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко.

Під час акції протесту її учасники дійшли висновку про необхідність зміни керівництва лікарні. Проте, призначити нове керівництво може лише орган місцевого самоврядування, тобто Київрада через відкритий конкурс з урахуванням думки колективу.

Нагадаємо, 25 січня під парламентом проходила акція протесту. Підприємці під час мітингу вимагали скасувати обов'язкове використання касових апаратів, через що нардепам довелося покидати будівлю Верховної Ради через підземні ходи.

Раніше Фокус повідомляв, що у Київській лікарні швидкої медичної допомоги відбулося масове зараження коронавірусом. Інфекційний спалах стався у відділенні кардіології, яке оперативно продезінфікували та закрили. Проте 20 медиків встигли заразитися COVID-19.