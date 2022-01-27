Ратификация Стамбульской конвенции: вторая петиция на сайте ОП набрала 25 тыс. голосов

Зеленский обещал содействовать ратификации документа, направленного на борьбу с домашним насилием, еще в 2020 году. Но тогда соответствующий проект закона так и не внесли в Раду.

Петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому посодействовать неотложной ратификации Стамбульской конвенции набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства.

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По состоянию на 18:00 27 января петиция набрала 25 093 подписи.

[ + – ] К Зеленскому снова обратились по поводу ратификации Стамбульской конвенции

Ее авторы — инициатива "Марш женщин" — напомнили, что аналогичная петиция, которую они регистрировали в 2020 году, также набрала тогда более 25 тысяч подписей. Зеленский ответил, что поручит Министерству иностранных дел и Министерству социальной политики проанализировать этот вопрос и внести законопроект о ратификации конвенции в Верховную Раду.

Тем не менее, в течение 2 лет этого не произошло — соответствующий законопроект не был внесен в повестку дня текущей, шестой сессии.

Организация напомнила, что, по данным Национальной полиции, в 2020 году было зафиксировано 211 тысяча обращений женщин касательно фактов домашнего насилия, а ежедневно правоохранители регистрируют около 300 фактов насилия как в отношении женщин, так и в отношении детей. Также авторы петиции отметили, что недавно документ ратифицировала соседняя с Украиной Молдова.

При этом украинское государство стало одним из авторов конвенции и подписало ее одним из первых, однако до сих пор ее не ратифицировало.

"Марш женщин" возмущен тем фактом, что за два года не было предпринято ничего для ратификации документа, в связи с чем инициатива заявила о готовности регистрировать такие петиции каждые три месяца до тех пор, пока конвенцию не ратифицируют.

Что за Стамбульская конвенция?

Конвенция по борьбе с домашним насилием была принята в Стамбуле в 2011 году, она вступила в силу с 1 августа 2014 года. Документ позволяет квалифицировать как уголовные преступления, в частности, физическое, сексуальное, психологическое насилие, домогательства и принудительный аборт.

Напомним, активистки два года подряд — в 2020-м и 2021-м — выходили на улицы Киева с маршем, требуя от властей ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

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