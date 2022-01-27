Ратифікація Стамбульської конвенції: друга петиція на сайті ОП набрала 25 тис. голосів

Зеленський обіцяв сприяти ратифікації документа, спрямованого на боротьбу із домашнім насильством, ще 2020 року. Але тоді відповідного проєкту закону так і не внесли до Ради.

Петиція з вимогою до президента України Володимира Зеленського посприяти невідкладній ратифікації Стамбульської конвенції набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів. Про це свідчить інформація, яка розміщена на сайті глави держави.

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Станом на 18:00 27 січня петиція набрала 25 093 підписи.

[ + – ] До Зеленського знову звернулися щодо ратифікації Стамбульської конвенції

Її автори — ініціатива "Марш жінок" — нагадали, що аналогічна петиція, яку вони реєстрували у 2020 році, також набрала тоді понад 25 тисяч підписів. Зеленський відповів, що доручить Міністерству закордонних справ та Міністерству соціальної політики проаналізувати це питання та внести законопроєкт про ратифікацію конвенції до Верховної Ради.

Проте протягом 2 років цього не відбулося — відповідного законопроєкту не було внесено до порядку денного поточної, шостої сесії.

Організація нагадала, що, за даними Національної поліції, у 2020 році було зафіксовано 211 тисяч звернень жінок за фактами домашнього насильства, а щодня правоохоронці реєструють близько 300 фактів насильства як щодо жінок, так і щодо дітей. Також автори петиції наголосили, що нещодавно документ ратифікувала сусідня з Україною Молдова.

При цьому українська держава стала одним із авторів конвенції та підписала її одним із перших, проте досі її не ратифікувала.

"Марш жінок" обурений тим фактом, що за два роки не було вжито нічого для ратифікації документа, через що ініціатива заявила про готовність реєструвати такі петиції кожні три місяці, доки конвенцію не ратифікують.

Що це за Стамбульська конвенція?

Конвенція по боротьбі з домашнім насильством була ухвалена у Стамбулі у 2011 році, вона набула чинності з 1 серпня 2014 року. Документ дозволяє кваліфікувати як кримінальні злочини зокрема фізичне, сексуальне, психологічне насильство, домагання та примусовий аборт.

Нагадаємо, активістки два роки поспіль — 2020-го та 2021-го — виходили на вулиці Києва з маршем, вимагаючи від влади ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Також ми писали, що в Україні з'явився публічний онлайн-щоденник для жертв домашнього насильства під назвою "Мені здається".

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