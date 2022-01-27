После трехдневного радиомолчания: украинский спутник "Сич-2-30" вышел на связь с Землей

Периодически проблема отсутствия связи спутника "Сич-2-30" с центром управления может повторяться, специалисты КБ "Южное" рассчитывают устранить ее полностью за один-два месяца

Спутник "Сич-2-30" не сломался, как сообщил ряд российских новостных агентств, он заряжался от солнечных батарей, которые раскрыл после отделения от ракеты-носителя Falcon 9. В настоящее время украинский космический аппарат работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба КБ "Южное".

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Связь со спутником "Сич-2-30" исчезла 24 января, и восстановилась через трое суток, но инженеры знали техническую особенность такого поведения аппарата.

Спутник был наклонен на орбите под таким углом, что на него падал только отраженный свет с Земли, а прямые солнечные лучи не достигали солнечных батарей, либо падали на них не прямо, что мешало выработке энергии.

Спустя три дня спутник накопил достаточное количество энергии, чтобы перезапустить свою автоматику, и связался с украинским Национальным центром управления и испытаний космических средств. Главный конструктор и начальник бюро "Южного" Константин Белоусов сообщил, что все системы спутника в порядке.

Дефицит электроэнергии на спутнике "Сич-2-30" ощущается до сих пор, связь с ним иногда нестабильная. Специалисты рассчитывают исправить эту ситуацию в течение одного- двух месяцев, немного изменив наклон аппарата на орбите.

После этого "Сич-2-30" сможет полноценно приступить к выполнению своих задач — собирать данные о загрязнении украинских водоемов и вырубке лесов. Контроль над аппаратом специалисты производят удаленно, специалисты проводят анализ поступающей со спутника телеметрической информации.

Ранее Фокус сообщал, что спутник "Сич-2-30" вывела на околоземную орбиту компания Илона Маска SpaceX. Это первый запуск космического аппарата за последние 10 лет.

Первый выход на связь с Землей спутника "Сич-2-30" состоялся 13 января 2022 года. За событием наблюдал Президент Украины Владимир Зеленский.

Специалисты космической отрасли рассказали, что вывод на орбиту спутника "Сич-2-30", это хорошо, но наибольший престиж у тех стран, которые запускают вместе со спутниками собственные ракеты-носители, а Украина в данное время в их число не входит.