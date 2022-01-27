Після триденного радіомовчання: український супутник "Січ-2-30" вийшов на зв'язок із Землею

Періодично проблема відсутності зв'язку супутника "Січ-2-30" із центром управління може повторюватися, фахівці КБ "Південне" розраховують усунути її повністю за один-два місяці.

Супутник "Січ-2-30" не зламався, як повідомила низка російських новинних агентств, він заряджався від сонячних батарей, які розкрив після відділення від ракети-носія Falcon 9. Наразі український космічний апарат працює у штатному режимі, повідомляє пресслужба. КБ "Південне".

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Зв'язок із супутником "Січ-2-30" зник 24 січня, і відновився через три доби, але інженери знали технічну особливість такої поведінки апарату.

Супутник був нахилений на орбіті під таким кутом, що на нього падало тільки відбите світло із Землі, а прямі сонячні промені не досягали сонячних батарей, або падали на них не прямо, що заважало виробленню енергії.

Через три дні супутник накопичив достатню кількість енергії, щоб перезапустити свою автоматику і зв'язався з українським Національним центром управління та випробувань космічних засобів. Головний конструктор і начальник бюро "Південного" Костянтин Білоусов повідомив, що всі системи супутника в порядку.

Дефіцит електроенергії на супутнику "Січ-2-30" відчувається досі, зв'язок з ним іноді нестабільний. Фахівці розраховують виправити цю ситуацію протягом одного-двох місяців, трохи змінивши нахил апарата на орбіті.

Після цього "Січ-2-30" зможе повноцінно розпочати виконання своїх завдань — збирати дані про забруднення українських водойм та вирубування лісів. Контролюють апаратом фахівці віддалено, проводять аналіз телеметричної інформації, що надходить з супутника.

Раніше Фокус повідомляв, що супутник "Січ-2-30" вивела на навколоземну орбіту компанія Ілона Маска SpaceX. Це перший запуск космічного апарату протягом останніх 10 років.

Перший вихід на зв'язок із Землею супутника "Січ-2-30" відбувся 13 січня 2022 року. За подією спостерігав Президент України Володимир Зеленський.

Фахівці космічної галузі розповіли, що виведення на орбіту супутника "Січ-2-30", це добре, але найбільший престиж у тих країн, які запускають разом із супутниками власні ракети-носії, а Україна зараз до них не входить.