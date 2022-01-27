"Следствие недостаточно адекватного руководства офицеров", — Аваков о расстреле в Днепре

Бывший министр внутренних дел уверен, что похожие инциденты время от времени происходят в других странах, и призвал Владимира Зеленского не увольнять командующего Национальной гвардией Николая Балана.

Расстрел военнослужащих на заводе "ЮМЗ" в Днепре мог произойти из-за недостаточно адекватного руководства офицеров Национальной гвардии. Об этом в эфире политического ток-шоу "Гордон" заявил экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам бывшего министра, инциденты, похожие на расстрел бойцов Национальной гвардии на "Южмаше", время от времени происходят в каждой стране.

"Человек теряет над собой контроль, когда в голове у него помутнение и он совершает немотивированные действия. Это большущая трагедия…", — продолжил Арсен Аваков.

На уточняющий вопрос ведущего Дмитрия Гордона, мог ли солдат-срочник Артемий Рябчук пойти на убийство своих сослуживцев из-за "дедовщины", экс-глава МВД ответил: "Это следствие недостаточно адекватного руководства офицеров того звена, которое за это отвечает. Это плохой мониторинг и плохое реагирование, а в таких случаях нужно делать выводы и профилактировать на будущее".

Арсен Аваков уверен, что президент Владимир Зеленский не должен в сегодняшних условиях принимать отставку командующего Национальной гвардии Николая Балана, который уже подал рапорт об увольнении.

"Генерал-полковник Николай Балан, командующий Национальной гвардией. Боевой генерал с 2014 года, прошедший бои, лично участвовавший в атаках и защитах. Очень хорошо понимающий именно военные компоненты работы. Он, как офицер, принял решение, что после сегодняшней трагедии не может оставаться командующим Национальной гвардией. Я думаю, что здесь Верховный главнокомандующий (Владимир Зеленский — ред.) должен думать над этим", — подытожил Арсен Аваков в эфире ток-шоу "Гордон".

[ + – ] Аваков призвал Зеленского не увольнять командующего НГУ Балана после расстрела военнослужащих в Днепре

Отметим, что днепровскому "стрелку" Артемию Рябчуку, который расстрелял сослуживцев на заводе "Южмаш", уже вручили подозрение по трем статьям. Следователи Госбюро расследований также будут расследовать факт передачи журналистам видео, на котором запечатлен момент расстрела бойцов Нацгвардии в Днепре.

После трагедии на "ЮМЗ" командующий Национальной гвардией Николай Балан подал рапорт об отставке. Если генерал-лейтенант будет уволен — Нацгвардию временно возглавит Юрий Лебедь.