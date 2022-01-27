"Слідство недостатньо адекватного керівництва офіцерів", — Аваков про розстріл у Дніпрі

Колишній міністр внутрішніх справ упевнений, що схожі інциденти час від часу трапляються в інших країнах, і закликав Володимира Зеленського не звільняти командувача Національної гвардії Миколу Балана.

Розстріл військовослужбовців на заводі "ПМЗ" у Дніпрі міг статися через недостатньо адекватне керівництво офіцерів Національної гвардії. Про це в ефірі політичного ток-шоу "Гордон" заявив ексглава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

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За словами колишнього міністра, інциденти, схожі на розстріл бійців Національної гвардії на "Південмаші", іноді відбуваються в кожній країні.

"Людина втрачає над собою контроль, коли в голові у неї помутніння і вона робить невмотивовані дії. Це величезна трагедія...", — продовжив Арсен Аваков.

На уточнювальне питання ведучого Дмитра Гордона, чи міг солдат-строковик Артемій Рябчук піти на вбивство своїх товаришів по службі через "дідівщину", ексглава МВС відповів: "Це наслідок недостатньо адекватного керівництва офіцерів тієї ланки, яка за це відповідає. Це поганий моніторинг і погане реагування, а в таких випадках потрібно робити висновки та профілактувати на майбутнє".

Арсен Аваков упевнений, що президент Володимир Зеленський не повинен у сьогоднішніх умовах приймати відставку командувача Національної гвардії Миколи Балана, який уже подав рапорт про звільнення.

"Генерал-полковник Микола Балан, командувач Національної гвардії. Бойовий генерал з 2014 року, що пройшов бої, особисто брав участь в атаках і захистах. Дуже добре розуміє саме військові компоненти роботи. Він, як офіцер, прийняв рішення, що після сьогоднішньої трагедії не може залишатися командувачем Національної гвардією. Я гадаю, що тут Верховний головнокомандувач (Володимир Зеленський — ред.) має думати над цим", — підсумував Арсен Аваков в ефірі ток-шоу "Гордон".

[ + – ] Аваков закликав Зеленського не звільняти командувача НГУ Балана після розстрілу військовослужбовців у Дніпрі

Зазначимо, що дніпровському "стрілку" Артемію Рябчуку, який розстріляв товаришів по службі на заводі "Південмаш", вже вручили підозру за трьома статтями. Слідчі Держбюро розслідувань також розслідуватимуть факт передачі журналістам відео, на якому відображено момент розстрілу бійців Нацгвардії у Дніпрі.

Після трагедії на "ПМЗ" командувач Національної гвардії Микола Балан подав рапорт про відставку. Якщо генерал-лейтенанта буде звільнено — Нацгвардію тимчасово очолить Юрій Лебідь.