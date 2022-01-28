"Гнобили и угрожали", — экс-бойцы НГУ о воинской части, в которой служил Рябчук (фото)

По словам экс-военнослужащих воинской части №3021, военное командование "доводило срочников до самоубийства", после чего скрывались факты ЧП.

Бывшие военнослужащие в/ч Национальной гвардии №3021 в Днепре, в которой служил солдат-срочник Артемий Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев, готовы дать показания о преступлениях командования. Об этом в своем Facebook сообщил пастор и президент организации "Международный центр помощи" Сергей Косяк, который несколько лет назад оказывал духовную и психологическую поддержку бойцу указанной части.

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По его словам, к нему обратились мужчины, которые ранее служили в в/ч НГУ №3021 в Днепре. Бывшие военнослужащие утверждают, что на территории воинской части имели место многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования.

"Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически гнобили "неудобных" — давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части. Сотни человеческих судеб искалечили командиры в/ч 3021", — утверждают бывшие военнослужащие НГУ в обращении, которое опубликовал пастор.

На сегодняшний день, как сказано в заявлении, сформировалась группа активистов, которые пострадали от неуставных отношений на территории военной части в Днепре. Бывшие военнослужащие также призывают откликнуться всех, кто сталкивался с подобными случаями неправомерных действий со стороны начальства.

"Свидетели преступлений командиров этой части готовы дать интервью о злодеяниях командования", — подчеркнул Сергей Косяк и пообещал "свести" журналистов с бывшими военнослужащими Национальной гвардии.

[ + – ] Экс-военнослужащие воинской части НГУ в Днепре готовы свидетельствовать о преступлениях командования

В другой публикации пастор Сергей Косяк рассказал, что непроизвольно "стал участником этих трагических событий" (расстрел военнослужащих НГУ на "Южмаше" — ред.), поскольку несколько лет назад оказывал психологическую и духовную помощь одному из военнослужащих в/ч №3021, которого "гнобило командование".

"На фоне произошедших событий, этот человек обратился ко мне, что бы помочь ему, добиться справедливости и закончить этот беспредел. После мой публикации в фейсбуке, мне начали писать люди, пострадавшие от самопроизвола командиров этой части, матери убитых в ней 19 летних сыновей срочников, я просто в шоке, что вообще такое может быть. Трагедия в части 3021 НГУ города Днепра произошла бы рано или поздно, как следствие царившего там самопроизвола", — добавил президент организации "Международный центр помощи".

[ + – ] Экс-военнослужащие воинской части НГУ в Днепре готовы свидетельствовать о преступлениях командования

Напомним, утром 27 января солдат-срочник воинской части №3021 НГУ Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев на территории завода "ЮМЗ" в Днепре. Военнослужащего задержали через несколько часов в пригороде областного центра, а при себе подозреваемый имел автомат.

После расстрела военнослужащих на "Южмаше" нардеп Юлия Яцик сообщила, что над стрелком Артемием Рябчуком могли издеваться на территории в/ч №3021. По словам парламентария, несколько месяцев назад солдат-срочник предотвратил драку между сослуживцами и доложил об инциденте руководству. После этого, как утверждает Юлия Яцик, Артемия Рябчука окрестили "стукачем" и начали над ним издеваться.