"Гнобили та погрожували", — ексбійці НГУ про військову частину, в якій служив Рябчук (фото)

За словами ексвійськовослужбовців військової частини №3021, військове командування "доводило строковиків до самогубства", після чого приховувалися факти НП.

Колишні військовослужбовці в/ч Національної гвардії №3021 у Дніпрі, в якій служив солдат-строковик Артемій Рябчук, котрий розстріляв своїх товаришів по службі, готові дати свідчення про злочини командування. Про це у своєму Facebook повідомив пастор і президент організації "Міжнародний центр допомоги" Сергій Косяк, який кілька років тому надавав духовну та психологічну підтримку бійцю вказаної частини.

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За його словами, до нього звернулися чоловіки, які раніше служили у в/ч НГУ №3021 у Дніпрі. Колишні військовослужбовці стверджують, що на території військової частини були численні випадки неправомірних дій з боку командування.

"Командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення по кар'єрі. Систематично пригнічували "незручних" — давали накази начальникам молодшої ланки, щоб ті налаштовували колектив проти однієї, під страхом, що звільнять, відправлять на губвахту. Фізична розправа, погрози, психологічний тиск, покалічити життя та здоров'я солдата було нормою. Примусово закривали в психіатричній лікарні, підробляли документи, незаконно звільняли неугодних. І багато чого відбувалося за колючим дротом цієї частини. Сотні людських доль скалічити командири в/ч 3021", — стверджують колишні військовослужбовці НГУ в зверненні, яке опублікував пастор.

На сьогоднішній день, як сказано в заяві, сформувалася група активістів, які постраждали від нестатутних взаємин на території військової частини у Дніпрі. Колишні військовослужбовці закликають відгукнутися всіх, хто стикався з подібними випадками неправомірних дій з боку начальства.

"Свідки злочинів командирів цієї частини готові дати інтерв'ю про злодіяння командування", — наголосив Сергій Косяк і пообіцяв "звести" журналістів із колишніми військовослужбовцями Національної гвардії.

[ + – ] Ексвійськовослужбовці військової частини НГУ у Дніпрі готові свідчити про злочини командування

В іншій публікації пастор Сергій Косяк розповів, що мимоволі "став учасником цих трагічних подій" (розстріл військовослужбовців НГУ на "Південмаші" — ред.), оскільки кілька років тому надавав психологічну та духовну допомогу одному з військовослужбовців в/ч №3021, якого "пригнічувало командування".

"На тлі подій, що відбулися, ця людина звернулася до мене, щоб допомогти їй, домогтися справедливості та закінчити це беззаконня. Після моєї публікації у фейсбуці, мені почали писати люди, які постраждали від свавілля командирів цієї частини, матері вбитих у ній 19-річних синів строковиків, я просто в шоці, що взагалі таке може бути. Трагедія в частині 3021 НГУ міста Дніпра відбулася б рано чи пізно, як наслідок самочинства, що панував там", — додав президент організації "Міжнародний центр допомоги".

[ + – ] Ексвійськовослужбовці військової частини НГУ у Дніпрі готові свідчити про злочини командування

Нагадаємо, вранці 27 січня солдат-строковик військової частини №3021 НГУ Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі на території заводу "ПМЗ" у Дніпрі. Військовослужбовця затримали за кілька годин у передмісті обласного центру, а при собі підозрюваний мав автомат.

Після розстрілу військовослужбовців на "Південмаші" нардепка Юлія Яцик повідомила, що зі стрільця Артемія Рябчука могли знущатися на території в/ч №3021. За словами парламентаря, кілька місяців тому солдат-строковик запобіг бійці між товаришами по службі та доповів про інцидент керівництву. Після цього, як стверджує Юлія Яцик, Артемія Рябчука охрестили "стукачем" і почали з нього знущатися.